طرز تهیه لواشک چند میوه تابستانی

لواشک یکی از تنقلات بسیار محبوب و پرطرفدار است که تنوع بسیار زیادی در طعم‌های آن وجود دارد. آماده سازی لواشک خانگی کار سخت و دشواری نیست و شما می‌توانید به راحتی با میوه‌های دلخواهتان لواشک آماده کنید. لواشک‌های خانگی بسیار بهداشتی و مقرون به صرفه تر از لواشک‌های کارخانه‌ای هستند. در این مقاله طرز تهیه لواشک چند میوه را به شما آموزش خواهیم داد.

برای آماده سازی لواشک چند میوه تابستانی ابتدا باید میوه‌های منتخب خود را آماده کنید، آن‌ها را با کمی آب بپزید تا له شوند، سپس از صافی رد کنید و پوره میوه را به‌صورت لایه‌ای نازک روی سینی یا نایلون مخصوص پهن کنید و اجازه دهید خشک شود. می‌توانید از نور آفتاب یا فر برای خشک کردن استفاده کنید. ترکیب طعم‌ها و انتخاب میزان نمک یا شکر نیز کاملاً به سلیقه شما بستگی دارد. رسپی این لواشک خوشمزه را با جزئیات بیشتر در ادامه مطلب بخوانید.

مواد لازم

آلو قرمز،گیلاس، سیب، هلو، شلیل، زردآلو و آلبالو 2 کیلوگرم

آب 1 لیوان

نمک و شکر به مقدار دلخواه

طرز تهیه

مرحله اول: میوه‌ها را آماده کنید

میوه‌ها را به‌خوبی بشویید. سپس هسته‌هایی مانند هلو، شلیل، زردآلو و سیب را خارج کنید، زیرا این هسته‌ها ممکن است باعث تلخی پوره شوند. هسته‌های میوه‌های مانند آلبالو، گیلاس و آلو را نیاز نیست خارج کنید، زیرا بعداً در فرایند صاف کردن به راحتی جدا می‌شوند.

مرحله دوم: میوه‌ها را بپزید

تمام میوه‌ها را در قابلمه‌ای بزرگ بریزید و آب را به آن‌ها اضافه کنید. قابلمه را روی حرارت متوسط قرار دهید و منتظر بمانید تا محتوای درون آن به نقطه جوش برسد. سپس حرارت را کم کنید و زمان دهید تا میوه‌ها با حرارت کم بپزند و نرم شوند.

مرحله سوم: میوه‌های پخته را از صافی رد کنید

وقتی میوه‌ها کاملاً نرم شدند، قابلمه را از روی حرارت بردارید. کنار گذارید تا کمی خنک شود، سپس با استفاده از صافی فلزی یا پلاستیکی ریز، پوره را جدا کنید. بهتر است از قاشق یا کفگیر برای فشار دادن میوه‌ها در صافی استفاده کنید تا تمام عصاره و پوره آن‌ها خارج شود.

مرحله چهارم: لواشک را طعم دار کنید

پوره به‌دست‌آمده را دوباره داخل قابلمه بریزید. آن را بچشید و مطابق ذائقه و ترکیب طعم میوه‌هایتان به آن مقدار کمی نمک و شکر به آن اضافه کنید. اجازه دهید تا کمی بجوشد و آب اضافی آن بخار شود تا به غلظت دلخواه برسد.

مرحله پنجم: لواشک را روی سینی پهن کنید

یک سینی بزرگ انتخاب کنید و روی آن نایلون ضخیم یا کاغذ روغنی مخصوص پهن کنید. پوره غلیظ را روی آن بریزید و با کفگیر به‌صورت یکنواخت پخش کنید تا ضخامت لایه بین ۳ تا ۵ میلی‌متر شود. سینی را به مدت ۳ تا ۴ روز در نور مستقیم آفتاب قرار دهید تا خشک شود.

مرحله ششم: لواشک را بسته بندی کنید

پس از خشک شدن لواشک آن را با کمک قیچی به ابعاد دلخواه برش بزنید یا رول کنید. لواشک‌ها را در ظرف درب‌دار یا زیپ کیپ بگذارید و برای ماندگاری بیشتر در یخچال نگهداری کنید.

طرز تهیه لواشک در فر

برای آماده سازی لواشک با فر طبق روش بالا لواشک را آماده کنید سپس سینی فر را با کاغذ روغنی بپوشانید و پوره را با ضخامت مناسب روی آن پهن کنید.

سینی را در فر با دمای ۱۰۰ تا ۱۵۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۴ تا ۶ ساعت قرار دهید. درِ فر را کمی باز بگذارید تا بخار خارج شود. بعد از خشک شدن کامل، لواشک را بیرون بیاورید و خنک کنید.

نکات و فوت‌وفن‌ های طرز تهیه لواشک چند میوه

در ادامه به چند نکته طلایی برای بهتر شدن طعم و کیفیت لواشک چند میوه اشاره خواهیم کرد.

از میوه‌های تازه، کاملاً رسیده و بدون خرابی استفاده کنید تا طعم لواشک دل‌نشین باشد.

در هنگام جوشیدن ممکن است روی سطح قابلمه کف ایجاد شود که بهتر است آن را بگیرید تا رنگ نهایی لواشک شفاف و زیبا بماند.

برای طعم ملایم‌تر، از ترکیب میوه‌های شیرین مانند زردآلو و سیب بیشتر استفاده کنید.

اگر می‌خواهید لواشک براق‌تر شود، قبل از پهن کردن روی سینی، کمی روغن مایع یا کره آب‌شده روی کاغذ یا نایلون بمالید.

ضخامت یکنواخت لواشک در همه قسمت‌ها باعث خشک شدن یکسان آن می‌شود و از کپک‌زدگی جلوگیری می‌کند.

برای ماندگاری بیشتر، لواشک‌های خشک‌شده را در لایه‌های جداگانه داخل پلاستیک بپیچید و در ظرف دربسته نگهداری کنید.

افزودن چند دانه زرشک یا آب‌انار به ترکیب، طعمی ترش و خاص ایجاد می‌کند.

در صورت استفاده از فر، هر نیم ساعت سینی را بچرخانید تا لواشک به طور یکنواخت خشک شود.

برای رنگ جذاب‌تر، می‌توانید کمی آب چغندر یا زعفران دم‌کرده به پوره اضافه کنید.

می‌توانید لواشک را رول کنید و به عنوان میان‌وعده سالم مدرسه یا محل کار آماده کنید.

افزودن چند قطره آبلیمو هنگام پخت میوه‌ها، علاوه بر طعم دلپذیر، به ماندگاری بیشتر لواشک کمک می‌کند؛ چون خاصیت ضدباکتریایی دارد.

اگر می‌خواهید لواشک صاف‌تر و لطیف‌تری داشته باشید، پوره را بعد از صافی اولیه، یک بار از الک ریز رد کنید تا بافتی ابریشمی‌تر پیدا کند.

استفاده خیلی کم از دارچین، هل یا حتی پودر گل محمدی می‌تواند طعمی متفاوت و جذاب به لواشک بدهد، به‌ویژه اگر میوه‌ها شیرین باشند.

اگر آفتاب خیلی تند است، ممکن است رنگ لواشک خراب شود. قرار دادن سینی‌ها در فضای نیمه‌سایه به خشک شدن یکنواخت و حفظ رنگ کمک می‌کند.

اگر لواشک را در فضای باز خشک می‌کنید، می‌توانید یک پارچه نازک و تمیز روی سینی بکشید تا از حشرات و گرد و خاک در امان باشد.

اگر قصد نگهداری طولانی‌مدت دارید، بسته‌بندی در کیسه‌های وکیوم یا حرارتی، ماندگاری لواشک را تا چند ماه افزایش می‌دهد.