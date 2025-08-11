قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: دوشنبه ۲۰ مرداد
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
75,373,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
74,354,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
100,478,000
|
طلای دست دوم
|
74,322,550
|
آبشده کمتر از کیلو
|
326,380,000
|
مثقال طلا
|
326,240,000
|
انس طلا
|
3,365.18
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
835,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
751,000,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
440,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
257,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
143,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
750,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
375,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
195,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
94,060,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
9,160,000
|
حباب نیم سکه
|
71,110,000
|
حباب ربع سکه
|
72,030,000
|
حباب سکه گرمی
|
52,500,000