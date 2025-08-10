ماموریت «کرو-۱۰» به زمین بازگشت/فیلم
سرنشینان ماموریت «کرو-۱۰» پس از گذراندن پنج ماه در ایستگاه فضایی بینالمللی به زمین آمدند.
کپسول «دراگون»(Dragon) موسوم به «اندورنس»(Endurance) ماموریت «کرو-۱۰»(Crew-10) روز نهم اوت ساعت ۱۱:۳۳ صبح به وقت منطقه زمانی شرقی در اقیانوس آرام فرود آمد.
کرو-۱۰ همان طور که از نامش پیداست، دهمین ماموریت سرنشیندار عملیاتی بود که اسپیسایکس در «برنامه تجاری سرنشیندار»(CCP) خود به ایستگاه فضایی بینالمللی فرستاد و از آنجا به زمین بازگرداند.
«آن مککلین»(Anne McClain) فضانورد ناسا و فرمانده ماموریت کمی پس از فرود گفت: از طرف همه سرنشینان کرو-۱۰ از شما سپاسگزارم. سفر واقعاً بینظیری بود.
خدمه کرو-۱۰ عبارت بودند از مککلین و «نیکول آیرز»(Nichole Ayers) از ناسا، «تاکویا اونیشی»(Takuya Onishi) از «آژانس اکتشافات هوافضای ژاپن»(JAXA) و «کریل پسکوف»(Kirill Peskov) از «آژانس فضایی روسیه»(Roscosmos). مککلین فرمانده کرو-۱۰، آیرز خلبان و اونیشی و پسکوف متخصصان ماموریت بودند.
این پرواز در ۱۴ مارس با موشک «فالکون ۹»(Falcon 9) اسپیسایکس پرتاب شد و دو روز بعد به آزمایشگاه مداری رسید. چهار فضانورد کرو-۱۰ خیلی زود شروع به انجام دادن کارهای علمی کردند که بخش عمدهای از وقت آنها را در ماههای بعد به خود اختصاص داد.
دریچههای بین اندورنس و ایستگاه فضایی بینالمللی روز هشتم اوت ساعت ۱۶:۲۰ به وقت منطقه زمانی شرقی بسته شدند و کپسول حدود دو ساعت بعد، ساعت ۱۸:۱۵ به وقت منطقه زمانی شرقی از ایستگاه جدا شد. سپس، اندورنس مانور بازگشت به زمین را آغاز کرد و در مسیر فرود قرار گرفت.
این اولین بازگشت به اقیانوس آرام برای یک ماموریت برنامه تجاری سرنشیندار اسپیسایکس بود. همه پروازهای پیشین این برنامه در سواحل فلوریدا فرود آمده بودند. اسپیسایکس اخیراً برای همه ماموریتهای دراگون خود - خواه با سرنشین و خواه بدون سرنشین - به سواحل غربی بازگشته است تا احتمال آسیب رساندن به اموال یا افراد در اثر سقوط زبالههای فضایی را به حداقل برساند.
کرو-۱۰ اولین ماموریت سرنشیندار اسپیسایکس نبود که در اقیانوس آرام فرود آمد. پروازهای خصوصی «فرم ۲»(Fram2) و «آکسیوم ۴»(Axiom 4) نیز اوایل امسال این کار را انجام دادند.
کرو-۱۰ اولین پرواز فضایی آیرز و پسکوف و دومین پرواز مککلین و اونیشی بود. اونیشی از ماه آوریل تا سهشنبه گذشته که هدایت ایستگاه فضایی بینالمللی را به «سرگئی ریژیکوف»(Sergey Ryzhikov) فضانورد آژانس فضایی روسیه سپرد، به عنوان فرمانده ماموریت «اکسپدیشن ۷۳»(Expedition 73) ایستگاه خدمت کرد.