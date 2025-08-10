۱۰ اوت روز جهانی شیر است

تاریخچه و خاستگاه

روز جهانی شیر در سال ۲۰۱۳ توسط زوجی به نام‌های درک و بورلی ژوبرت (Derek and Beverly Joubert) از بنیاد "ناشنال جئوگرافیک" و پروژه‌ای به نام "بزرگ‌گربه‌ها" (Big Cats Initiative) پایه‌گذاری شد. این دو مستندساز و حافظ محیط‌زیست، با مشاهده کاهش شدید جمعیت شیرها در آفریقا و آسیا، تصمیم گرفتند روزی را به این حیوان اختصاص دهند تا توجه جهانیان را به خطراتی که نسل شیرها را تهدید می‌کند، جلب کنند.

اهمیت و فواید حفاظت از شیرها

شیرها به عنوان گونه‌ای کلیدی (Keystone Species)، نقش بسیار مهمی در حفظ تعادل اکوسیستم‌های خود ایفا می‌کنند. به عنوان شکارچیان رأس هرم غذایی، آن‌ها جمعیت حیوانات گیاهخوار را کنترل می‌کنند و از تخریب پوشش گیاهی جلوگیری می‌کنند. این تعادل، برای سلامت کل محیط‌زیست ضروری است.

چالش‌های پیش روی شیرها

متاسفانه، جمعیت شیرها در دهه‌های اخیر به شدت کاهش یافته است. طبق گزارش‌ها، در طول یک قرن، جمعیت این حیوان باشکوه بیش از ۹۰ درصد کاهش یافته و به حدود ۲۰,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ قلاده در طبیعت رسیده است. مهم‌ترین تهدیدات برای شیرها عبارتند از:

از بین رفتن زیستگاه: گسترش شهرها و فعالیت‌های کشاورزی، زیستگاه‌های طبیعی شیرها را از بین می‌برد و آن‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد.

کاهش منابع غذایی: شکار غیرقانونی و بی‌رویه حیواناتی که غذای شیرها هستند، به کاهش جمعیت آن‌ها منجر می‌شود.

تعارض با انسان: به دلیل کمبود غذا و زیستگاه، شیرها گاهی به مناطق مسکونی نزدیک شده و با انسان‌ها تعارض پیدا می‌کنند که این موضوع اغلب به کشتار آن‌ها منجر می‌شود.

شکار غیرقانونی: شکار شیرها برای تجارت غیرقانونی اعضای بدنشان و یا به عنوان نماد قدرت، همچنان یک تهدید جدی محسوب می‌شود.

