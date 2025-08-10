خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ + جدول

کد خبر : 1671865
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز یکشنبه ۱۹ مرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۱۹ مرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

719,628

دلار (بازار آزاد)

908,500

یورو (صرافی بانک ملی)

839,091

یورو (بازار آزاد)

1,069,600

درهم امارات

251,140

پوند انگلیس

1,235,100

لیر ترکیه

22,500

فرانک سوئیس

1,135,400

یوان چین

127,900

ین ژاپن

623,960

وون کره جنوبی

660

دلار کانادا

668,000

دلار استرالیا

598,500

دلار نیوزیلند

546,400

دلار سنگاپور

716,100

روپیه هند

10,500

روپیه پاکستان

3,255

دینار عراق

715

پوند سوریه

70

افغانی

13,560

کرون دانمارک

143,200

کرون سوئد

96,000

کرون نروژ

89,500

ریال عربستان

245,060

ریال قطر

254,700

ریال عمان

2,386,200

دینار کویت

3,012,100

دینار بحرین

2,436,900

رینگیت مالزی

216,800

بات تایلند

28,390

دلار هنگ کنگ

117,000

روبل روسیه

11,610

منات آذربایجان

542,000

درام ارمنستان

2,400

لاری گرجستان

342,700

سوم قرقیزستان

10,510

سامانی تاجیکستان

99,600

منات ترکمنستان

266,400
