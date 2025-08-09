پانا- همزمان با آئین افتتاحیه چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب‌وکار که ۱۴ مردادماه ۱۴۰۴ در سالن اجلاس سران برگزار شد، نخستین دوره اعطای «نشان ملی مدیریت کسب‌وکار جمهوری اسلامی ایران» کلید خورد و این نشان در حوزه «حکمرانی اقتصادی» به دکتر محمد شریعتمداری اهدا شد.

نشان ملی مدیریت کسب‌وکار تلاشی است برای پر کردن این خلأ و تبدیل تجربه‌های مدیریتی به سرمایه عمومی و الگویی برای نسل آینده.

او با تأکید بر ماهیت علمی و ساختارمند این نشان افزود: نشان ملی مدیریت کسب‌وکار، برخلاف برخی عناوین تشریفاتی، بر پایه‌ شاخص‌های مشخص و فرآیند داوری چندمرحله‌ای طراحی شده است. کمیته علمی، ارزیابان تخصصی و کمیته تخصصی مستقل، با بررسی مستندات، سوابق و آثار چهره‌های مدیریتی کشور در بخش های مختلف، به انتخاب نهایی می‌رسند. ما می‌خواهیم این نشان، معیاری عینی برای ارزیابی مدیران در تراز ملی باشد.

این مدرس دانشگاه، درباره انتخاب دکتر محمد شریعتمداری به‌عنوان نخستین دریافت‌کننده این نشان ملی تصریح کرد: دکتر شریعتمداری یکی از معدود مدیرانی است که در چهار دهه گذشته، در حساس‌ترین مناصب حکمرانی اقتصادی کشور حضور فعال و مؤثر داشته‌اند. او از وزارت بازرگانی تا وزارت صنعت، معدن و تجارت، از معاونت اجرایی رئیس‌جمهور تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نقش مهمی در طراحی، اصلاح و پیاده‌سازی سیاست‌های کلان کشور ایفا کرده است. آنچه ایشان را متمایز می‌کند، ترکیب کم‌نظیر تجربه اجرایی، بینش راهبردی، نگاه عدالت‌محور و رویکرد نهادی به توسعه اقتصادی است.

عضو هیئت مدیره فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب و کار ایران در بخش دیگری از سخنان خود به نقش این نشان در ایجاد یک ساختار پایدار در فضای مدیریتی کشور اشاره کرد و گفت: این نشان صرفاً یک مدال نیست؛ بلکه تلاشی است برای آغاز نهادسازی در یکی از حوزه‌های مغفول مانده حکمرانی، یعنی حافظه نهادی مدیریتی؛ در کشوری که تجربیات مدیران، پس از پایان مسئولیت‌ها، به‌ندرت مستندسازی و نهادینه می‌شود، طراحی سازوکاری مانند نشان ملی، می‌تواند حافظه حرفه‌ای مدیریت کشور را از حالت شفاهی و پراکنده به یک نظام ثبت‌شده، الهام‌بخش و قابل ارجاع تبدیل کند.

او ادامه داد: ما نیاز داریم که نسلی تازه از مدیران، درک دقیق‌تری از مفاهیم راهبردی مدیریت، اخلاق حرفه‌ای، سیاست‌گذاری داده‌محور و تعامل فعال با بخش خصوصی داشته باشند. معرفی چهره‌هایی مانند دکتر شریعتمداری، که این ویژگی‌ها را در مقاطع مختلف مدیریتی با چالش‌های واقعی، تجربه کرده‌اند، می‌تواند این مسیر را تسهیل کند.

محمدرضا انبیائی همچنین به چشم‌انداز آینده این طرح اشاره کرد و گفت: هدف ما فقط انتخاب یک یا چند نفر در سال نیست. هدف اصلی، ساختن شبکه‌ای از مدیران شناخته‌شده و ارزیابی‌شده است که هر کدام بتوانند یک مرجع فکری، آموزشی و الهام‌بخش برای آینده حکمرانی در کشور باشند. این نشان، با مستندسازی دقیق، معرفی رسانه‌ای و تحلیل تجربیات، نه‌تنها در دانشگاه‌ها و اتاق‌های فکر، بلکه در فضای عمومی نیز اثرگذاری خواهد داشت.

دبیرکل انجمن مدیریت کسب و کار ایرن در پایان اظهار امیدواری کرد که این ابتکار علمی- ملی بتواند در تراز ایرانِ امروز و آینده عمل کند. در فضایی که جامعه بیش از هر زمان دیگری نیاز به امید، اعتماد به آینده، الگو و انسجام فکری دارد، نهادسازی برای ارزیابی و معرفی چهره‌های تأثیرگذار مدیریت کشور، نه یک تجمل، بلکه ضرورتی راهبردی است. نشان ملی مدیریت کسب‌وکار، تلاشی کوچک ولی عمیق برای تقویت این ستون مهم حکمرانی در ایران است.

انتهای پیام/