جزئیات جدید از مبلغ یارانه نقدی مرداد ماه
بررسی وضعیت پرداخت یارانهها در مردادماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که برخلاف ماه گذشته، مرحله جدیدی از طرح کالابرگ الکترونیکی در این ماه اجرا نمیشود و تنها پرداخت یارانه نقدی قطعی شده است.
در مردادماه سرپرستان خانوارها صرفاً یارانه نقدی ماهانه را دریافت میکنند و خبری از اجرای مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی نخواهد بود.
در تیرماه سومین مرحله طرح کالابرگ الکترونیکی برای دهکهای درآمدی اول تا هفتم اجرا شد؛ بهگونهای که دهکهای اول تا سوم، ۵۰۰ هزار تومان و دهکهای چهارم تا هفتم، ۳۵۰ هزار تومان اعتبار خرید کالاهای اساسی دریافت کردند.
این مبالغ بهصورت غیرنقدی به حساب مشمولان واریز شد تا از فروشگاههای منتخب اقلام مورد نیاز خود را تأمین کنند.
اما در مردادماه خبری از مرحله چهارم این طرح نیست؛ بنابراین سرپرستان خانوارها صرفاً یارانه نقدی ماهانه را دریافت خواهند کرد.
مطابق اعلام سازمان هدفمندی یارانهها، یارانه نقدی دهکهای اول تا سوم به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر، در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ و یارانه دهکهای چهارم تا نهم به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر، در روز ۳۱ مرداد پرداخت خواهد شد.
با این حساب برخلاف تیرماه که مجموع یارانه نقدی و کالابرگ برای دهکهای پایین به ۹۰۰ هزار تومان در ماه میرسید، در مردادماه این رقم صرفاً شامل همان مبالغ ثابت و نقدی است که از اردیبهشت ۱۴۰۱ تغییری نداشته است.
گفتنی است طبق مصوبه مجلس، دولت موظف شده یارانه دهکهای هشتم و نهم را حذف کرده و منابع حاصل را به دهکهای اول تا سوم اختصاص دهد، اما هنوز جزئیاتی از نحوه اجرای این مصوبه اعلام نشده است؛ بنابراین یارانه نقدی مردادماه بدون تغییر نسبت به ماههای قبل واریز خواهد شد.