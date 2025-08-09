قیمت دام زنده امروز ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دام زنده امروز ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ مشخص شد.
|
نام استان
|
حداقل قیمت گوسفند زنده
|
حداکثر قیمت گوسفند زنده
|
حداقل قیمت گوساله زنده
|
حداکثر قیمت گوساله زنده
|
تهران
|
۳۰۰.۰۰۰
|
۳۳۰.۰۰۰
|
۲۱۰.۰۰۰
|
۲۳۰.۰۰۰
|
اصفهان
|
۳۰۰.۰۰۰
|
۳۳۰.۰۰۰
|
۲۱۰.۰۰۰
|
۲۳۰.۰۰۰
|
خراسان رضوی
|
۲۹۵.۰۰۰
|
۳۰۵.۰۰۰
|
۲۳۰.۰۰۰
|
۲۴۰.۰۰۰
|
فارس
|
۳۰۰.۰۰۰
|
۳۳۰.۰۰۰
|
۲۳۰.۰۰۰
|
۲۵۰.۰۰۰
|
مرکزی
|
۳۰۰.۰۰۰
|
۳۲۰.۰۰۰
|
۲۱۰.۰۰۰
|
۲۲۰.۰۰۰
|
قم
|
۳۱۰.۰۰۰
|
۳۲۰.۰۰۰
|
۲۱۰.۰۰۰
|
۲۳۰.۰۰۰
|
همدان
|
۳۱۰.۰۰۰
|
۳۲۰.۰۰۰
|
۲۱۰.۰۰۰
|
۲۳۰.۰۰۰
|
چهارمحال و بختیاری
|
۲۹۰.۰۰۰
|
۳۱۰.۰۰۰
|
۲۰۰.۰۰۰
|
۲۱۰.۰۰۰
|
یزد
|
۲۹۰.۰۰۰
|
۳۲۰.۰۰۰
|
۲۰۰.۰۰۰
|
۲۲۰.۰۰۰