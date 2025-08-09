خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چیزی تا رونمایی از آیفون ۱۷ باقی نمانده است

چیزی تا رونمایی از آیفون ۱۷ باقی نمانده است
کد خبر : 1671472
لینک کوتاه کپی شد.

طبق معمول هر سال، اپل در شهریور سری جدید آیفون ۱۷ را معرفی می‌کند که شامل مدل‌های آیفون ۱۷، آیفون ۱۷ پرو، آیفون ۱۷ پرو مکس و مدلی کاملاً جدید و باریک با نام «آیفون ۱۷ ایر» خواهد بود.

سه‌شنبه ۴ شهریور ماه، اپل به‌ صورت رسمی از گوشی‌های جدیدش رونمایی می‌کند؛ همچنین در این مراسم احتمالاً نسل جدید ساعت‌های اپل واچ، از جمله اپل واچ اولترا ۳ رونمای خواهند شد، گفته می‌شود که این اپل‌واچ احتمالاً بزرگ‌ترین نمایشگر را در میان مدل‌های این خانواده خواهد داشت.

پس از اعلام زمان رویداد، حدود دو هفته طول می‌کشد تا مراسم اصلی برگزار شود. در صورت نبود تغییر ناگهانی، این مراسم طبق معمول در سالن استیو جابز در مقر مرکزی اپل در کوپرتینو برگزار خواهد شد. ساعت آغاز مراسم، ۱۰ صبح به وقت اقیانوس آرام، ۱ بعدازظهر به وقت شرقی ایالات متحده، و ۶ عصر به وقت بریتانیا خواهد بود. از نظر تاریخ، محتمل‌ترین تاریخ، سه‌شنبه، ۱۸ شهریور است که قبلا پیش‌بینی شده بود. با این حال، احتمال تغییر همچنان وجود دارد و ممکن است این مراسم در دوشنبه یا چهارشنبه‌ی همان هفته برگزار شود.

برگزاری رویداد در هفته‌ی قبل بسیار بعید است؛ چراکه به دلیل هم‌زمانی با تعطیلات روز کارگر در آمریکا، احتمال انتقال مراسم از سه‌شنبه به چهارشنبه وجود دارد. از سوی دیگر، این زمان‌بندی با نمایشگاه فناوری IFA در برلین نیز تداخل دارد و ممکن است رسانه‌های کلیدی در کشور دیگری حضور داشته باشند. با این حال، تا ساعت ۱۲ ظهر به وقت اقیانوس آرام، نام رسمی تمام مدل‌های جدید آیفون مشخص خواهد شد و جزئیاتی از جمله قیمت آن‌ها نیز در دسترس قرار می‌گیرد.

مطابق روند سال‌های گذشته، پیش‌فروش آیفون‌های جدید معمولاً از جمعه‌ی بعد از مراسم رونمایی آغاز می‌شود. اگر زمان‌بندی مانند سال گذشته باشد، ساعت آغاز پیش‌خرید ۵ صبح به وقت اقیانوس آرام، ۸ صبح به وقت شرقی آمریکا و ۱ بعدازظهر به وقت بریتانیا خواهد بود.

عرضه‌ی رسمی معمولاً یک هفته پس از مراسم رونمایی و در روز جمعه انجام می‌شود. زمان آغاز فروش در فروشگاه‌ها نیز طبق معمول همیشه احتمالا ساعت ۷ صبح به وقت محلی است.

منبع خبر آنلاین
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور