قیمت درهم امارات امروز شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:شنبه ۱۸ مرداد
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
255,400
|
بالاترین قیمت روز
|
255,630
|
پایین ترین قیمت روز
|
253,890
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|
1.510
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
%0.03
|
نرخ بازگشایی بازار
|
253,930
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|
۱۸ مرداد
|
نرخ روز گذشته
|
253,930
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%0.56
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
1.410