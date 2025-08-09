خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ + جدول
کد خبر : 1671431
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز شنبه ۱۸ مرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:شنبه ۱۸ مرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

718,810

دلار (بازار آزاد)

915,300

یورو (صرافی بانک ملی)

831,569

یورو (بازار آزاد)

1,088,700

درهم امارات

255,400

پوند انگلیس

1,254,200

لیر ترکیه

23,000

فرانک سوئیس

1,156,300

یوان چین

130,200

ین ژاپن

636,700

وون کره جنوبی

680

دلار کانادا

680,300

دلار استرالیا

609,800

دلار نیوزیلند

556,600

دلار سنگاپور

728,000

روپیه هند

10,690

روپیه پاکستان

3,302

دینار عراق

726

پوند سوریه

71

افغانی

13,770

کرون دانمارک

145,800

کرون سوئد

97,500

کرون نروژ

91,400

ریال عربستان

249,260

ریال قطر

259,400

ریال عمان

2,427,500

دینار کویت

3,063,400

دینار بحرین

2,479,000

رینگیت مالزی

220,800

بات تایلند

28,870

دلار هنگ کنگ

119,000

روبل روسیه

11,830

منات آذربایجان

551,200

درام ارمنستان

2,610

لاری گرجستان

348,500

سوم قرقیزستان

10,680

سامانی تاجیکستان

101,000

منات ترکمنستان

271,100
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور