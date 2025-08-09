خانه



سایر رسانه‌ها ۱۸ / ۰۵ / ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۶:۵۸

قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز شنبه ۱۸ مرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.