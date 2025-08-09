خبرگزاری کار ایران
قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: شنبه ۱۸ مرداد

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

74,602,000

طلای 18 عیار / 740

73,607,000

طلای ۲۴ عیار

99,490,000

طلای دست دوم

73,623,390

آبشده کمتر از کیلو

323,450,000

مثقال طلا

323,210,000

انس طلا

3,398.08

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

829,500,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

752,000,000

نیم سکه تک فروشی

439,600,000

ربع سکه تک فروشی

256,600,000

سکه گرمی تک فروشی

145,300,000

تمام سکه (قبل 86)

750,000,000

نیم سکه (قبل 86)

375,000,000

ربع سکه (قبل 86)

195,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

101,420,000

حباب سکه بهار آزادی

21,470,000

حباب نیم سکه

76,800,000

حباب ربع سکه

77,870,000

حباب سکه گرمی

56,430,000
