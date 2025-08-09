قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا
بروزرسانی: شنبه ۱۸ مرداد
عنوان نرخ
قیمت (ریال)
طلای 18 عیار / 750
74,602,000
طلای 18 عیار / 740
73,607,000
طلای ۲۴ عیار
99,490,000
طلای دست دوم
73,623,390
آبشده کمتر از کیلو
323,450,000
مثقال طلا
323,210,000
انس طلا
3,398.08
قیمت سکه
سکه امامی تک فروشی
829,500,000
سکه بهار آزادی تک فروشی
752,000,000
نیم سکه تک فروشی
439,600,000
ربع سکه تک فروشی
256,600,000
سکه گرمی تک فروشی
145,300,000
تمام سکه (قبل 86)
750,000,000
نیم سکه (قبل 86)
375,000,000
ربع سکه (قبل 86)
195,000,000
حباب سکه
حباب سکه امامی
101,420,000
حباب سکه بهار آزادی
21,470,000
حباب نیم سکه
76,800,000
حباب ربع سکه
77,870,000
حباب سکه گرمی
56,430,000