۸ اوت روز جهانی گربه است

پیدایش و تاریخچه

روز جهانی گربه در سال ۲۰۰۲ توسط صندوق بین‌المللی رفاه حیوانات (International Fund for Animal Welfare - IFAW) و دیگر گروه‌های حامی حقوق حیوانات تأسیس شد. هدف از این نامگذاری، ترویج حمایت از گربه‌ها، تشویق مردم به سرپرستی گربه‌های بی‌خانمان و افزایش آگاهی درباره اهمیت مراقبت‌های بهداشتی و تغذیه مناسب برای آن‌ها بود.

چرا گربه‌ها اینقدر محبوب هستند؟

مستقل بودن: گربه‌ها حیواناتی نسبتاً مستقل هستند و برای افرادی که زمان کافی برای مراقبت از سگ‌ها را ندارند، گزینه مناسبی محسوب می‌شوند.

آرامش بخش بودن: نوازش کردن یک گربه و شنیدن صدای خرخر او (Purring) می‌تواند به کاهش استرس و فشار خون کمک کند. مطالعات علمی نشان می‌دهند که داشتن گربه باعث کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی می‌شود.

مراقبت از خود: گربه‌ها حیواناتی بسیار تمیز هستند و خودشان را مرتب تمیز می‌کنند که این امر مراقبت از آن‌ها را آسان‌تر می‌کند.

روز جهانی گربه را چگونه گرامی بداریم؟

سرپرستی گربه‌ها: یکی از بهترین راه‌ها برای گرامی‌داشت این روز، سرپرستی یک گربه بی‌خانمان از پناهگاه‌های حیوانات است.

کمک به پناهگاه‌ها: اگر امکان سرپرستی ندارید، می‌توانید با اهدای غذا، اسباب‌بازی یا کمک مالی به پناهگاه‌های حیوانات کمک کنید.

نوازش و بازی: زمان بیشتری را با گربه خانگی خود بگذرانید، او را نوازش کنید و با اسباب‌بازی‌های مورد علاقه‌اش بازی کنید.

افزایش آگاهی: از طریق شبکه‌های اجتماعی، عکس‌ها و داستان‌هایی از گربه‌های خود به اشتراک بگذارید تا دیگران را به حمایت از آن‌ها تشویق کنید.

معاینه دامپزشکی: این روز فرصت مناسبی است تا از سلامت گربه خود اطمینان حاصل کنید و او را برای معاینه نزد دامپزشک ببرید.

گربه‌ها در تاریخ

گربه‌ها از دیرباز با انسان‌ها زندگی کرده‌اند. در مصر باستان، گربه‌ها به عنوان حیواناتی مقدس پرستش می‌شدند و کشتن آن‌ها جرم محسوب می‌شد. آن‌ها به دلیل شکار موش‌ها و محافظت از غلات در برابر آفات، مورد احترام بودند. در فرهنگ‌های مختلف دیگر نیز گربه‌ها نمادی از خوش‌شانسی، استقلال و معنویت بوده‌اند.

روز جهانی گربه یادآوری است که گربه‌ها موجوداتی با ارزش هستند و باید با احترام و عشق با آن‌ها رفتار کرد. این روز بهانه‌ای است برای تشکر از این دوستان پشمالو که زندگی ما را شادتر و پرمعناتر می‌کنند.

