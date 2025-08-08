خبرگزاری کار ایران
۸ اوت روز جهانی گربه است

۸ اوت روز جهانی گربه است
۸ اوت (برابر با ۱۷ مرداد) به عنوان روز جهانی گربه (International Cat Day) شناخته می‌شود. این روز فرصتی است تا به یکی از محبوب‌ترین حیوانات خانگی در جهان، یعنی گربه‌ها، ادای احترام کنیم و از آن‌ها به خاطر محبت، همراهی و شادی که به زندگی ما می‌آورند، قدردانی کنیم. این روز همچنین به افزایش آگاهی درباره مسائل مربوط به رفاه گربه‌ها اختصاص دارد.

پیدایش و تاریخچه

روز جهانی گربه در سال ۲۰۰۲ توسط صندوق بین‌المللی رفاه حیوانات (International Fund for Animal Welfare - IFAW) و دیگر گروه‌های حامی حقوق حیوانات تأسیس شد. هدف از این نامگذاری، ترویج حمایت از گربه‌ها، تشویق مردم به سرپرستی گربه‌های بی‌خانمان و افزایش آگاهی درباره اهمیت مراقبت‌های بهداشتی و تغذیه مناسب برای آن‌ها بود.

چرا گربه‌ها اینقدر محبوب هستند؟

مستقل بودن: گربه‌ها حیواناتی نسبتاً مستقل هستند و برای افرادی که زمان کافی برای مراقبت از سگ‌ها را ندارند، گزینه مناسبی محسوب می‌شوند.

آرامش بخش بودن: نوازش کردن یک گربه و شنیدن صدای خرخر او (Purring) می‌تواند به کاهش استرس و فشار خون کمک کند. مطالعات علمی نشان می‌دهند که داشتن گربه باعث کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی می‌شود.

مراقبت از خود: گربه‌ها حیواناتی بسیار تمیز هستند و خودشان را مرتب تمیز می‌کنند که این امر مراقبت از آن‌ها را آسان‌تر می‌کند.

روز جهانی گربه را چگونه گرامی بداریم؟

سرپرستی گربه‌ها: یکی از بهترین راه‌ها برای گرامی‌داشت این روز، سرپرستی یک گربه بی‌خانمان از پناهگاه‌های حیوانات است.

کمک به پناهگاه‌ها: اگر امکان سرپرستی ندارید، می‌توانید با اهدای غذا، اسباب‌بازی یا کمک مالی به پناهگاه‌های حیوانات کمک کنید.

نوازش و بازی: زمان بیشتری را با گربه خانگی خود بگذرانید، او را نوازش کنید و با اسباب‌بازی‌های مورد علاقه‌اش بازی کنید.

افزایش آگاهی: از طریق شبکه‌های اجتماعی، عکس‌ها و داستان‌هایی از گربه‌های خود به اشتراک بگذارید تا دیگران را به حمایت از آن‌ها تشویق کنید.

معاینه دامپزشکی: این روز فرصت مناسبی است تا از سلامت گربه خود اطمینان حاصل کنید و او را برای معاینه نزد دامپزشک ببرید.

گربه‌ها در تاریخ

گربه‌ها از دیرباز با انسان‌ها زندگی کرده‌اند. در مصر باستان، گربه‌ها به عنوان حیواناتی مقدس پرستش می‌شدند و کشتن آن‌ها جرم محسوب می‌شد. آن‌ها به دلیل شکار موش‌ها و محافظت از غلات در برابر آفات، مورد احترام بودند. در فرهنگ‌های مختلف دیگر نیز گربه‌ها نمادی از خوش‌شانسی، استقلال و معنویت بوده‌اند.

روز جهانی گربه یادآوری است که گربه‌ها موجوداتی با ارزش هستند و باید با احترام و عشق با آن‌ها رفتار کرد. این روز بهانه‌ای است برای تشکر از این دوستان پشمالو که زندگی ما را شادتر و پرمعناتر می‌کنند.

