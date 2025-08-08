وضعیت گوشی گرانقیمت سامسونگ پس از ۲۰۰ هزار بار تا شدن!
یک یوتیوبر گلکسی زد فولد ۷ که جدیدترین گوشی تاشوی سامسونگ است را ۲۰۰ هزار بار تا کرد تا عملکرد آن را بسنجند.
یکی از سؤالات اساسی درباره گوشیهای تاشو این است که چنین محصولاتی در استفاده روزانه چقدر دوام میآورند. سامسونگ ادعا میکند که لولا و نمایشگر داخلی انعطافپذیر گلکسی زد فولد ۷ میتوانند در شرایط عادی تا ۵۰۰ هزار بار تا شدن را تحمل کنند. یوتیوبر معروف Tech IT حالا این ادعای سامسونگ را بررسی کرده است تا ببیند در شرایط واقعی این دستگاه چقدر توانایی تا شدن دارد.
این آزمایش در شرایط آزمایشگاهی کنترلشده با بازوهای رباتیک و محیطی ایدئال انجام نشد؛ بنابراین نگاهی عملیتر به نحوه مقاومت لولا و صفحهنمایش در برابر سایش و استفاده روزمره دارد.
در طی آزمایش چند مشکلی جزئی در عملکرد گلکسی زد فولد ۷ ظاهر شد. گوشی در محدوده بین ۶,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ بار تا شدن به طور غیرمنتظرهای ریستارت شد. در ۴۶,۰۰۰ بار تا شدن، لولا شروع به صدای جیرجیر کرد. همچنین در حدود ۷۵,۰۰۰ بار تا شدن، بینندگان متوجه درز مایعی مرموز در نزدیکی لولا شدند. هرچند به نظر نمیرسید که این مایع عملکرد دستگاه را تحتتأثیر قرار دهد.
در محدوده ۱۰۰ هزار، چین روی صفحهنمایش بیشتر قابلمشاهده شد و لولای دستگاه نیز صدای خفیف ترکخوردگی ایجاد کرد. بااینحال، پنل نمایشگر و مکانیزم تا شدن همچنان به عملکرد عادی خود ادامه دادند.
در ۱۷۵,۰۰۰ بار تا شدن، بلندگوی دستگاه از کار افتاد. هرچند که به نظر میرسد این مشکل ارتباطی با روند تا شدن گوشی نداشت. با وجود این نقص، گوشی توانست تا ۲۰۰,۰۰۰ بار تا شدن را بدون هیچ خرابی جدی تحمل کند.
اگر روزانه حدود ۱۰۰ بار گوشی را باز و بسته کنید، ۲۰۰ هزار بار تا شدن معادل بیش از ۵ سال استفاده است، هرچند این آزمایش نشانههایی از فرسودگی جزئی مانند صدای جیرجیر لولا و چین قابلمشاهده را نشان داد، اما توانایی زد فولد ۷ در عملکرد پس از ۲۰۰,۰۰۰ بار تا شدن در شرایط واقعی بسیار چشمگیر است.