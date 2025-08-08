خبرگزاری کار ایران
قیمت درهم امارات امروز جمعه ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.

بروزرسانی:جمعه ۱۷ مرداد

عنوان

قیمت (ریال)

نرخ فعلی (ریال)

255,400

بالاترین قیمت روز

255,630

پایین ترین قیمت روز

253,890

بیشترین مقدار نوسان روز

1.510

درصد بیشترین نوسان روز

%0.03

نرخ بازگشایی بازار

253,930

زمان ثبت آخرین نرخ

۱۷ مرداد

نرخ روز گذشته

253,930

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

%0.56

میزان تغییر نسبت به روز گذشته

1.410
