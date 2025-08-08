قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: جمعه ۱۷ مرداد
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
75,934,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
74,922,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
101,244,000
|
طلای دست دوم
|
74,921,630
|
آبشده کمتر از کیلو
|
329,010,000
|
مثقال طلا
|
328,990,000
|
انس طلا
|
3,399.48
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
847,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
767,000,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
449,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
264,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
148,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
766,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
380,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
195,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
101,420,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
21,470,000
|
حباب نیم سکه
|
76,800,000
|
حباب ربع سکه
|
77,870,000
|
حباب سکه گرمی
|
56,430,000