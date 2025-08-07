خبرگزاری کار ایران
قیمت دینار عراق امروز پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دینار عراق امروز پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دینار عراق در بازار آزاد امروز را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.

بروزرسانی:پنجشنبه ۱۶ مرداد

عنوان

قیمت (ریال)

نرخ فعلی (ریال)

710

بالاترین قیمت روز

723

پایین ترین قیمت روز

710

بیشترین مقدار نوسان روز

  

درصد بیشترین نوسان روز

 

نرخ بازگشایی بازار

730

زمان ثبت آخرین نرخ

 ۱۶ مرداد

نرخ روز گذشته

710

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

 

میزان تغییر نسبت به روز گذشته

  
انتهای پیام/
