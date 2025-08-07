خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ + جدول
کد خبر : 1670944
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۱۶ مرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۱۶ مرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

718,810

دلار (بازار آزاد)

931,800

یورو (صرافی بانک ملی)

831,569

یورو (بازار آزاد)

1,082,000

درهم امارات

253,990

پوند انگلیس

1,240,400

لیر ترکیه

22,900

فرانک سوئیس

1,153,900

یوان چین

129,300

ین ژاپن

632,950

وون کره جنوبی

670

دلار کانادا

675,800

دلار استرالیا

603,900

دلار نیوزیلند

551,400

دلار سنگاپور

723,100

روپیه هند

10,600

روپیه پاکستان

3,290

دینار عراق

710

پوند سوریه

71

افغانی

13,720

کرون دانمارک

145,000

کرون سوئد

96,600

کرون نروژ

91,200

ریال عربستان

247,910

ریال قطر

251,300

ریال عمان

2,414,100

دینار کویت

3,046,600

دینار بحرین

2,465,400

رینگیت مالزی

219,700

بات تایلند

28,720

دلار هنگ کنگ

118,300

روبل روسیه

11,690

منات آذربایجان

548,000

درام ارمنستان

2,420

لاری گرجستان

346,200

سوم قرقیزستان

10,620

سامانی تاجیکستان

100,500

منات ترکمنستان

276,500
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور