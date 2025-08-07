قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: پنجشنبه ۱۶ مرداد
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
75,927,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
74,915,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
101,235,000
|
طلای دست دوم
|
74,914,800
|
آبشده کمتر از کیلو
|
328,980,000
|
مثقال طلا
|
328,940,000
|
انس طلا
|
3,369.39
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
844,300,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
766,800,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
448,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
262,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
148,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
766,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
375,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
195,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
105,120,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
28,220,000
|
حباب نیم سکه
|
79,270,000
|
حباب ربع سکه
|
77,610,000
|
حباب سکه گرمی
|
57,290,000