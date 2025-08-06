استفاده از «ChatGPT» برای فریب کاربران در واتس‌ اپ

متا، شرکت مالک واتس‌اپ، اعلام کرد که در نیمه اول سال جاری میلادی، ۶.۸ میلیون حساب مرتبط با کلاهبرداری را حذف کرده است. بسیاری از این حساب‌ها به مراکز کلاهبرداری سازمان‌یافته در جنوب شرق آسیا متصل بودند. باور بر این است که در این مراکز گاهی افراد وادار به اجرای این چنین فعالیت‌های مجرمانه‌ای می‌شوند.

واتس‌اپ هم‌زمان با اعلام این خبر، از قابلیت‌های جدید مقابله با کلاهبرداری نیز رونمایی کرد. از جمله این اقدامات، هشدار به کاربران هنگام اضافه‌شدن به گروه‌هایی است که توسط افرادی خارج از فهرست مخاطبان آن‌ها ایجاد شده‌اند.

استفاده از چت‌جی‌پی‌تی برای طراحی کلاهبرداری‌ها

در یکی از موارد خاص، واتس‌اپ با همکاری متا و شرکت OpenAI (توسعه‌دهنده‌ی ChatGPT)، موفق به شناسایی و مقابله با یک شبکه کلاهبرداری در کامبوج شد. این گروه با وعده‌ پرداخت پول در ازای لایک کردن پست‌های شبکه‌های اجتماعی، کاربران را فریب می‌داد تا وارد یک طرح هرمی اجاره موتورسیکلت ساختگی شوند. طبق اعلام متا، متن‌ها و دستورالعمل‌های فریبنده‌ای که به قربانیان داده می‌شد، با استفاده از چت‌جی‌پی‌تی تولید شده بودند.

متا توضیح می‌دهد که سناریوی این کلاهبرداری‌ها معمولاً از یک پیام متنی ساده آغاز می‌شود و معمولا شامل مراحل زیر است.

ارسال پیام اولیه از طریق پیامک یا پیام‌رسان

انتقال مکالمه به شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌های خصوصی مانند واتس‌اپ

افزودن قربانی به گروه‌هایی با محتوای مالی و سرمایه‌گذاری

درخواست پرداخت اولیه در ازای وعده سود یا درآمد

در این میان به گفته متا، همیشه یک نکته مشکوک وجود دارد. باید پیشاپیش پول پرداخت کنید تا به سود یا درآمد وعده داده‌شده برسید و این یک زنگ خطری واضح است.

مراکز کلاهبرداری که میلیاردها دلار از قربانیان سرقت می‌کنند، اغلب در کشورهایی مانند میانمار، کامبوج و تایلند فعالیت دارند. این مراکز نه‌تنها کلاهبرداری می‌کنند، بلکه با استخدام یا قاچاق انسان، افراد را وادار به مشارکت در این عملیات می‌کنند.

فعال‌سازی احراز هویت دو مرحله‌ای واتس‌اپ، پرهیز از اعتماد به درخواست‌های مشکوک مالی، هوشیاری نسبت به گروه‌هایی که بدون اطلاع در آن‌ها عضو می‌شوید، و گزارش و مسدود کردن حساب‌های ناشناس از جمله اقداماتی است که می‌توان برای مقابله با این دست کلاهبرداری‌های آنلاین انجام داد.

در کشورهایی مانند سنگاپور، پلیس به مردم هشدار داده که نسبت به هرگونه پیام غیرعادی در پیام‌رسان‌ها هشیار باشند.

