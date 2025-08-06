مرد رمال به من و دو دوستم گفت این بو را استنشاق کن، مشکلت با شوهرت حل می شود

یکی از آنها در تحقیقات گفت: «در فضای مجازی با صفحه اینستاگرامی یک رمال آشنا شدم وقتی تماس گرفتم گفت اگر تعداد مشتری زیاد باشد به خانه مشتریانش هم می‌آید. من هم به دو نفر از دوستانم گفتم و قرار شد آنها هم برای فال به خانه من بیایند و مرد رمال برای هر سه نفرمان فال بگیرد.»

او ادامه داد: «از آنجا که من با همسرم مشکل داشتم و یکی از دوستانم هم مطلقه بود و می‌خواست با یک نفر دیگر ازدواج کند و دوست دیگرم هم برای بچه‌دار شدن مشکل داشت، هر سه ما تصمیم گرفتیم که از مرد رمال بخواهیم مشکل‌مان را حل کند. روزی که به خانه‌مان آمد، ماده‌ای دود کرد و گفت استنشاق این بو باعث برطرف شدن مشکلاتتان می‌شود. اما به محض اینکه آن را تنفس کردیم، هر سه بیهوش شدیم و وقتی به هوش آمدیم متوجه شدیم که نه از مرد رمال خبری هست نه از پول و طلاهایمان.

با شکایت سه زن جوان، تحقیقات آغاز شد و کارآگاهان با بررسی شماره‌ای که سه زن مالباخته از طریق آن با مرد رمال تماس گرفته بودند، دریافتند شماره متعلق به مردی معتاد است که سیم کارتش را به مرد رمال اجاره داده بود.»

در حالی که تحقیقات برای دستگیری متهم ادامه داشت، یکی از شاکیان با مراجعه به پلیس سرنخ اصلی را در اختیار مأموران قرار داد. زن جوان گفت: «یکی از دوستانم با کارآگاه بازی توانست صفحه دیگری در اینستاگرام از متهم پیدا کند. دوستم به شکل ناشناس با او چت کرد و قرار شده وی برای رمالی به خانه دوستم برود.»

به دنبال این تماس، مأموران پس از هماهنگی‌های قضایی وارد عمل شده و هنگامی که مرد رمال قصد ورود به خانه زن جوان را داشت، دستگیرش کردند. با اعتراف متهم، وی به دستور بازپرس پرونده بازداشت شد و تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان احتمالی مرد رمال ادامه دارد.

ستاره شناس قلابی

مرد رمال در بازجویی‌ها مدعی شد با علم ستاره شناسی و رمالی آشنایی دارد و با این روش می‌خواست پول زیادی به جیب بزند و از کشور خارج شود.

چرا با رمالی دست به سرقت زدی؟

چون خانم‌ها خیلی راحت پول‌هایشان را برای رمالی و فالگیری می‌دهند، من هم تصمیم گرفتم از این طریق پول به جیب بزنم.

چطور اعتمادشان را جلب می‌کردی؟

کمی در فضای مجازی مطالعه کردم و تعدادی هم کتاب خواندم. بعد هم با چرب زبانی اعتماد سوژه‌هایم را جلب کرده و با ترفند رمالی و باز شدن گره مشکلات از آنها کلاهبرداری می‌کردم.

اما از این سه مشتری سرقت هم کرده‌ای. چرا دست به این کار زدی؟

اشتباه کردم و در واقع طمع، کار دستم داد. وقتی برای رمالی به خانه‌های مردم می‌رفتم می‌دیدم که کلی طلا و وسایل با ارزش به همراه دارند. به همین خاطر وسوسه شدم با دود کردن موادی که بیهوش می‌کرد آنها را بیهوش و وسایل با ارزش آنها را سرقت کنم. ولی فکر نمی‌کردم از من شکایت کنند.

فقط در فضای مجازی تبلیغ می‌کردی؟

بله برای اینکه نتوانند مرا شناسایی کنند، بعد از هر کلاهبرداری و سرقت صفحه اینستاگرام و سیم کارتم را مدام عوض می‌کردم. از معتادان و بی‌خانمان‌ها سیم کارت خریداری می‌کردم و بعد از مدتی هم سیم کارت را دور می‌انداختم.

انگیزه‌ات از این سرقت‌ها چه بود؟

می‌خواستم آنقدر پولدار شوم که بتوانم در یکی از کشورهای اروپایی تحصیل و زندگی کنم.

منبع روزنامه ایران

انتهای پیام/