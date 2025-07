پیام تبریک روز خلبان ۱۴۰۴

روزی به نامتان گرچه کم است

برای قدردانستن نعمتی چون امنیت

اما بدانید مدیون تان هستیم

جهت داشتن امنیت و آسایش امروزمان

باشد که سپاسگزار این نعمت باشیم

استاد خلبانم روزت مبارک

.................

به یاد آنان که هرگز فرود نیامدند تا نام ایران بر فراز آسمانها جاودان بماند

روز خلبان مبارک

.................

استادم

پروازی به وسعت عرش را برای شما پرندگان آسمان ایران عزیز آرزو دارم

روز خلبان را تبریک می گویم.

................

سلام ای نگهبانان آسمان، سلام بر شما که در اوج زیسته اید و بر الطاف نامتناهی نگریسته‌اید،

نام شهیدان پر آوازه‌ای همچمن شهید عباس بابایی، شهید ستاری، شهید جواد فکوری، شهید عباس دوران، شهید مصطفی اردستانی

و دیگر شهدای آن نیرو در کارنامه درخشان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌درخشد،

پروازتان در بیکران آبی آسمان با سرود حماسه آمیخته است، نامتان بلند و پر افتخار باد.

.............

بلندایِ آسمان ، جایگاه من است!

این روز و به همه خلبانان و استاد خلبانم تبریک عرض میکنم.

..............

روز خلبان را خدمت تمامی خلبانان سرزمینم و علاقمندان به پرواز تبریک عرض می‌کنم

و آرزوی سلامتی و پروازهای ایمن برای همگی این عزیزان دارم

..............

روزتان مبارک خلبانان جان برکف بی ادعا

به نام نامی وطن

به نام ایران

یادتان تا ابد باقیست قهرمانان آسمان

ادای احترام به روح پاک خلبانان پرکشیده

و تمام عقابان خونین بال آسمان ایران

برادر عزیزم روز خلبان مبارک

................

به یاد آنان که هرگز فرود نیامدند تا نام ایران بر فراز آسمانها جاودان بماند

روز خلبان مبارک

................

غرش شما در آسمان های ایران

بر هر جنبنده ای رعشه می‌افکند

و دشمن به خود اجازه نمی‌دهد

تا حتی لحظه ای فکر کند

کـه می‌تواند به مرزهای هوایی ما تجاوز کند

همسر عزیزم روز خلبان بر شما مبارک باد

..............

عشق است بر آسمان پریدن

هر لحظه به هر نفس دریدن

گفتم که دلا مبارکت باد

بر حلقه عاشقان رسیدن

جان من جانان من به راستی

که این لباس برازنده توست

همسر عزیزم روزت مبارک

..............

در نگاه آنانی که پرواز را نمی فهمند

هرچقدر که بیشتر اوج بگیری کوچک تر می‌شوی

همسر عزیزم روز جهانی خلبان مبارک

............

اهتمامت را در سنگرهای دفاع از آسمان پاس می داریم

و استواری پروازت را در صیانت از هستی وطن ، آرزومندیم

روزت مبارک همسر عزیزم

...............

آسمان قلمرو فرشتگان خداست

فرشتگان بـه خانه خود خوش امدید

عشق جانم روز جهانی خلبان بر شما خجسته باد

...........

سلاطین آسمان وطن روزتون مبارک

قدردان از جان گذشتگیهای شما بزرگواران هستیم

سلامت و پایدار باشید

خلبان‌های ماهر، شهرت‌شان را از طوفان‌ها و کولاک‌ها به دست می‌آورند.

پسر عزیزم روز خلبان مبارک

..............

«انسان باید به بالاتر از زمین، به بالای اتمسفر و فراتر از آن، برسد؛ و فقط در آن زمان است که واقعا می‌فهمد در چه جهانی زندگی می‌کند» – سقراط

روز خلبان مبارک پسر عزیزم

.............

نیروی هوایی ترکیبی از عشق و عقل است. هیچگاه فراموشتان نشود که یک خلبان باید هر دو را با هم داشته باشد تا بتواند از این مرز و بوم دفاع کند. عشق و عقل با هم‌اند اما مانع یکدیگر نیستند.

روز خلبان مبارک پسرم

...............

نیرویی خستگی ‌ناپذیر

که گام‌‎هایش همیشه محکم و استوار است

روز خلبان بر دلاور مردانش مبارک

The engine is the heart of an airplane, but the pilot is its soul.

Happy Pilot’s Day

..............

Skillful pilots gain their reputation from storms and tempest

Happy Pilot’s Day to you!

