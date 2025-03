تقویم 1404 همراه با تعطیلات و مناسبت ها

تقویم فروردین 1404 - تقویم برج یک 1404

۱ فروردین جشن نوروز/جشن سال نو

۲ فروردین عیدنوروز

۲ فروردین شهادت حضرت علی علیه السلام [ ٢١ رمضان ]

۳ فروردین عیدنوروز

۴ فروردین عیدنوروز

۱۱ فروردین عید سعید فطر [ ١ شوال ]

۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی

۱۲ فروردین تعطیل به مناسبت عید سعید فطر [ ٢ شوال ]

۱۳ فروردین جشن سیزده به در

مناسبت های غیر تعطیل فروردین 1404

۱ فروردین روز جهانی نوروز [ 21 March ]- ۳ فروردین شب قدر [ ٢٢ رمضان ]- ۳ فروردین روز جهانی هواشناسی [ 23 March ]- ۶ فروردین روز امید، روز شادباش نویسی- ۶ فروردین زادروز اَشو زرتشت، اَبَراِنسان بزرگ تاریخ- ۷ فروردین روز جهانی تئاتر [ 27 March ]- ۱۰ فروردین جشن آبانگاه- ۱۷ فروردین سروش روز،جشن سروشگان- ۱۸ فروردین روز جهانی بهداشت [ 7 April ]- ۱۹ فروردین فروردین روز،جشن فروردینگان- ۲۳ فروردین روز دندانپزشک- ۲۵ فروردین روز بزرگداشت عطار نیشابوری- ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران-۳۰ فروردین روز علوم آزمایشگاهی، زاد روز حکیم سید اسماعیل جرجانی

تقویم اردیبهشت 1404 - تقویم برج دو 1404

۴ اردیبهشت شهادت امام جعفر صادق علیه السلام [ ٢٥ شوال ]

مناسبت های غیر تعطیل اردیبهشت 1404

۱ اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی- ۲ اردیبهشت جشن گیاه آوری؛ روز زمین [ 22 April ]- ۳ اردیبهشت روزبزرگداشت شیخ بهایی؛ روزملی کارآفرینی؛ روز معماری- ۷ اردیبهشت روز جهانی طراحی و گرافیک [ 27 April ]- ۹ اردیبهشت روز ملی روانشناس و مشاور-۱۰ اردیبهشت جشن چهلم نوروز؛ روز ملی خلیج فارس- ۱۰ اردیبهشت ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و روز دختران [ ١ ذوالقعده ]- ۱۱ اردیبهشت روزجهانی کارگر [ 1 May ]- ۱۲ اردیبهشت روز معلم- ۱۵ اردیبهشت جشن میانه بهار/جشن بهاربد؛ روز شیراز- ۱۵ اردیبهشت روز جهانی ماما [ 5 May ]- ۱۸ اردیبهشت روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر [ 8 May ]- ۲۰ اردیبهشت ولادت امام رضا علیه السلام [ ١١ ذوالقعده ]- ۲۲ اردیبهشت زادروز مریم میرزاخانی ریاضیدان ایرانی، روز جهانی زن در ریاضیات- ۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی- ۲۷ اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی- ۲۸ اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام- ۲۸ اردیبهشت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی [ 18 May

تقویم خرداد 1404 - تقویم برج سوم 1404

۱۴ خرداد رحلت حضرت امام خمینی

۱۵ خرداد قیام 15 خرداد

۱۷ خرداد عید سعید قربان [ ١٠ ذوالحجه ]

۲۵ خرداد عید سعید غدیر خم [ ١٨ ذوالحجه ]

مناسبت های غیر تعطیل خرداد 1404

۱ خرداد روز بهره وری و بهینه سازی مصرف- ۱ خرداد روز بزرگداشت ملاصدرا- ۲ خرداد فروریختن ساختمان متروپل در آبادان- ۳ خرداد فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس و روز مقاومت، ایثار و پیروزی- ۴ خرداد روز دزفول، روز مقاومت و پایداری- ۶ خرداد خرداد روز،جشن خردادگان- ۷ خرداد شهادت امام محمد تقی علیه السلام [ ٢٩ ذوالقعده ]- ۱۰ خرداد روز جهانی بدون دخانیات [ 31 May ]- ۱۴ خرداد شهادت امام محمد باقر علیه السلام [ ٧ ذوالحجه ]- ۱۵ خرداد روز جهانی محیط زیست [ 5 June ]- ۱۶ خرداد روز عرفه [ ٩ ذوالحجه ]- ۲۰ خرداد روز جهانی صنایع دستی [ 10 June ]- ۲۲ خرداد ولادت امام علی النقی الهادی علیه السلام [ ١٥ ذوالحجه ]- ۲۲ خرداد روز جهانی مبارزه با کار کودکان [ 12 June ]- ۲۴ خرداد روز جهانی اهدای خون [ 14 June ]- ۲۵ خرداد روز ملی گل وگیاه- ۲۷ خرداد روز جهانی بیابان زدایی [ 17 June ]- ۲۷ خرداد ولادت امام موسی کاظم علیه السلام [ ٢٠ ذوالحجه ]- ۲۸ خرداد روز جهانی پدر [ 18 June ]- ۳۱ خرداد سالروز زلزله رودبار و منجیل [1369خورشیدی]

تقویم تیر 1404 - تقویم برج چهارم 1404

شنبه ۱۴ تیر تاسوعای حسینی [ ٩ محرم ]

یکشنبه ۱۵ تیر عاشورای حسینی [ ١٠ محرم ]

محرم 1404 در ماه تیر است و روز جمعه 6 تیر، ماه محرم شروع میشود.

مناسبت های غیر تعطیل تیر 1404

۱ تیر جشن آب پاشونک، جشن آغاز تابستان- ۵ تیر روز جهانی مبارزه با مواد مخدر [ 26 June ]- ۷ تیر انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت دکتر بهشتی و 72 نفر از اعضای حزب؛ روز قوه قضاییه- ۸ تیر روز مبارزه با سلاح های شیمیایی و میکروبی- ۱۰ تیر روز صنعت و معدن- ۱۰ تیر زادروز بابک خرمدین، سپه‌سالار دلاور ایران- ۱۲ تیر شلیک به پرواز 655 ایران ایر توسط ناو وینسنس [ 1367 خورشیدی ]- ۱۳ تیر جشن تیرگان، بزرگداشت کمان کشیدن جان‌فدای ایران، آرش کمانگیر بر فراز البرز- ۱۴ تیر روز قلم- ۱۵ تیر جشن خام خواری- ۱۷ تیر شهادت امام زین العابدین علیه السلام [ ١٢ محرم ]- ۲۲ تیر زادروز محمد خوارزمی، ریاضیدان و فیلسوف ایرانی و روز ملی فناوری اطلاعات- ۲۵ تیر روز بهزیستی و تامین اجتماعی- ۲۷ تیر اعلام پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی ایران [ 1367 خورشیدی ]

تقویم مرداد 1404 - تقویم برج پنجم 1404

۲۴ اَمرداد اربعین حسینی [ ٢٠ صفر ]

مناسبت های غیر تعطیل مرداد 1404

۷ اَمرداد اَمرداد روز،جشن اَمردادگان- ۸ اَمرداد روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی- ۱۰ اَمرداد جشن چله تابستان- ۱۰ اَمرداد آغاز هفته جهانی شیردهی [ 1 August ]- ۱۴ اَمرداد صدور فرمان مشروطیت- ۱۷ اَمرداد روز خبرنگار- ۲۲ اَمرداد روز جهانی چپ دست ها [ 13 August ]- ۲۸ اَمرداد سالروز وقایع 28 مرداد پس از برکناری محمد مصدق‌السلطنه- ۲۸ اَمرداد سالروز فاجعه آتش زدن سینما رکس آبادان- ۲۸ اَمرداد روز جهانی عکاسی [ 19 August]

تقویم شهریور 1404 - تقویم برج ششم 1404

۱ شهریور رحلت رسول اکرم؛شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام [ ٢٨ صفر ]

۲ شهریور شهادت امام رضا علیه السلام [ ٢٩ صفر ]

۱۰ شهریور شهادت امام حسن عسکری علیه السلام [ ٨ ربیع الاول ]

۱۹ شهریور میلاد رسول اکرم و امام جعفر صادق علیه السلام [ ١٧ ربیع الاول ]

مناسبت های غیر تعطیل شهریور 1404

۱ شهریور روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک- ۲ شهریور آغاز هفته دولت- ۳ شهریور هجرت پیامبر اکرم از مکه به مدینه [ ١ ربیع الاول ]- ۴ شهریور زادروز کوروش بزرگ- ۴ شهریور شهریور روز،جشن شهریورگان- ۵ شهریور روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی و روز داروساز- ۸ شهریور انفجار در دفتر نخست‌وزیری جمهوری اسلامی ایران، روز مبارزه با تروریسم- ۱۱ شهریور روزصنعت چاپ- ۱۲ شهریور سالروز شهادت رئیسعلی دلواری، سردار بزرگ میهن و فرمانده قیام جنوب علیه اشغالگران انگلیسی- ۱۳ شهریور روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی- ۱۴ شهریور میلاد رسول اکرم به روایت اهل سنت [ ١٢ ربیع الاول ]- ۱۹ شهریور روز جهانی پیشگیری از خودکشی [ 10 September ]- ۲۰ شهریور حمله به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی [ 11 September ]- ۲۱ شهریور روز سینما- ۲۷ شهریور روز شعر و ادب پارسی و روز بزرگداشت استاد شهریار- ۳۰ شهریور روز جهانی صلح [ 21 September ]- ۳۱ شهریور آغاز هفته دفاع مقدس

تقویم مهر 1404 - تقویم برج هفتم 1404

مناسبت های غیر تعطیل مهر 1404

۱ مهر آغاز حمله مغول به ایران در پاییز 598 خورشیدی- ۵ مهر روز جهانی جهانگردی [ 27 September ]- ۷ مهر روز آتش نشانی و ایمنی- ۷ مهر سقوط هواپیمای حامل جمعی از فرماندهان جنگ (کلاهدوز، نامجو، فلاحی، فکوری، جهان آرا) در سال 1360- ۷ مهر روز بزرگداشت شمس تبریزی- ۸ مهر روزبزرگداشت مولوی- ۸ مهر روز جهانی ناشنوایان [ 30 September ]- ۸ مهر روز جهانی ترجمه و مترجم [ 30 September ]- ۹ مهر ولادت امام حسن عسکری علیه السلام [ ٨ ربیع الثانی ]- ۹ مهر روز جهانی سالمندان [ 1 October ]- ۱۰ مهر مهر روز،جشن مهرگان- ۱۱ مهر وفات حضرت معصومه سلام الله علیها [ ١٠ ربیع الثانی ]- ۱۲ مهر آغاز هفته جهانی فضا [ 4 October ]- ۱۳ مهر روز جهانی معلم [ 5 October ]- ۱۴ مهر روز دامپزشکی- ۱۶ مهر روز ملی کودک- ۱۷ مهر روز جهانی پست [ 9 October ]- ۱۸ مهر روز جهانی مبارزه با حکم اعدام [ 10 October ]- ۱۹ مهر روز جهانی دختر [ 11 October ]- ۲۰ مهر روز بزرگداشت حافظ- ۲۱ مهر روز پیروزی کاوه و فریدون بر ضحاک- ۲۲ مهر روز جهانی استاندارد [ 14 October ]- ۲۳ مهر روز جهانی عصای سفید [ 15 October ]- ۲۴ مهر روز جهانی غذا [ 16 October ]- ۲۵ مهر روز جهانی ریشه کنی فقر [ 17 October ]- ۲۶ مهر روز تربیت بدنی و ورزش- ۲۸ مهر زادروز ستارخان ملقب به سردار ملی و از سرداران جنبش مشروطه ایران- ۲۹ مهر روز ملی کوهنورد

تقویم آبان 1404 - تقویم برج هشتم 1404

مناسبت های غیر تعطیل آبان 1404

۱ آبان روز آمار و برنامه ریزی- ۱ آبان روز بزرگداشت ابوالفضل بیهقی، تاریخ‌نگار و نویسنده ایرانی- ۶ آبان ولادت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار و بهورز [ ٥ جمادی الاولی ]- ۷ آبان سالروز ورود کوروش بزرگ به بابل در سال 539 پیش از میلاد- ۱۰ آبان آبان روز، جشن آبانگان- ۱۳ آبان روز دانش آموز- ۱۴ آبان روز ملّی مازندران- ۱۵ آبان جشن میانه پاییز- ۱۸ آبان روز ملی کیفیت- ۲۳ آبان روز جهانی دیابت [ 14 November ]- ۲۴ آبان روز کتاب و کتابخوانی- ۲۸ آبان روز جهانی آقایان [ 19 November ]- ۲۹ آبان روز جهانی کودک [ 20 November]

تقویم آذر 1404 - تقویم برج نهم 1404

۴ آذر شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها [ ٣ جمادی الثانیه ]

مناسبت های غیر تعطیل آذر 1404

۱ آذر آذر جشن- ۴ آذر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان [ 25 November ]- ۵ آذر روز بسیج مستضعفان- ۷ آذر سالروز عملیات مروارید و روز نیروی دریایی- ۹ آذر جشن آذرگان ،آذر روز- ۱۰ آذر روز جهانی ایدز [ 1 December ]- ۱۲ آذر روز جهانی معلولان [ 3 December ]- ۱۳ آذر روز بیمه- ۱۵ آذر روز حسابدار- ۱۶ آذر روز دانشجو- ۱۹ آذر روز جهانی حقوق بشر [ 10 December ]-۲۰ آذر روز جهانی کوهستان [ 11 December ]- ۲۱ آذر ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر [ ٢٠ جمادی الثانیه ]- ۲۱ آذر سالروز نجات آذربایجان- ۲۵ آذر روز پژوهش و فنآوری- ۳۰ آذر جشن شب یلدا

تقویم دی 1404 - تقویم برج دهم 1404

۱۳ دی ولادت امام علی علیه السلام و روز پدر [ ١٣ رجب ]

۲۷ دی مبعث رسول اکرم (ص) [ ٢٧ رجب ]

مناسبت های غیر تعطیل دی 1404

۱ دی روز میلاد خورشید؛ جشن خرم روز، نخستین جشن دیگان- ۱ دی ولادت امام محمد باقر علیه السلام [ ١ رجب ]- ۳ دی شهادت امام علی النقی الهادی علیه السلام [ ٣ رجب ]- ۴ دی جشن کریسمس [ 25 December ]- ۴ دی روز بزرگداشت دوستی [ 25 December ]- ۵ دی زمین لرزه ی بم [1382 خورشیدی]- ۵ دی سالروز شهادت اَشو زرتشت، اَبَراِنسان بزرگ تاریخ- ۵ دی سالروز عملیات کربلای 4 [1365 خورشیدی]- ۸ دی دی به آذر روز، دومین جشن دیگان- ۸ دی روز بزرگداشت یعقوب لیث صفاری (رادمان پورماهک) نخستین پادشاه ایرانی پس از اسلام- ۹ دی اعدام میهن‌پرستان آذری در تبریز توسط قوای اشغالگر روس [1290 خورشیدی]- ۱۰ دی ولادت امام محمد تقی علیه السلام [ ١٠ رجب ]- ۱۱ دی جشن آغاز سال نو میلادی [ 1 January ]- ۱۳ دی شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی [1398 خورشیدی]- ۱۵ دی دی به مهر روز، سومین جشن دیگان- ۱۵ دی وفات حضرت زینب سلام الله علیها [ ١٥ رجب ]- ۱۶ دی غرق شدن کشتی سانچی [1396 خورشیدی]- ۱۸ دی شلیک به پرواز 752 هواپیمایی اوکراین [1398 خورشیدی]- ۱۹ دی درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی [1395 خورشیدی]- ۲۰ دی قتل امیرکبیر به دستور ناصرالدین شاه قاجار [1230 خورشیدی]- ۲۳ دی دی به دین روز، چهارمین جشن دیگان- ۲۵ دی شهادت امام موسی کاظم علیه السلام [ ٢٥ رجب ]- ۳۰ دی آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو [1395] خورشیدی

تقویم بهمن 1404 - تقویم برج یازدهم 1404

۱۵ بهمن ولادت حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه و جشن نیمه شعبان [ ١٥ شعبان ]

۲۲ بهمن پیروزی انقلاب اسلامی

مناسبت های غیر تعطیل بهمن 1404

۱ بهمن زادروز فردوسی- ۲ بهمن بهمن روز، جشن بهمنگان- ۳ بهمن ولادت سالار شهیدان، امام حسین علیه السلام و روز پاسدار [ ٣ شعبان ]- ۴ بهمن ولادت ابوالفضل العباس علیه السلام و روز جانباز [ ٤ شعبان ]- ۵ بهمن جشن نوسره- ۵ بهمن ولادت امام زین العابدین علیه السلام [ ٥ شعبان ]- ۱۰ بهمن جشن سده، گرامیداشتِ کشف آتش به دستِ هوشنگ شاه- ۱۱ بهمن ولادت علی اکبر علیه السلام و روز جوان [ ١١ شعبان ]- ۱۲ بهمن بازگشت امام خمینی (ره) به ایران- ۱۵ بهمن جشن میانه زمستان- ۱۹ بهمن روز نیروی هوایی- ۲۲ بهمن حمله به سفارت روسیه و قتل گریبایدوف سفیر روسیه تزاری در ایران [ 11 February ]- ۲۵ بهمن جشن ولنتاین [ 14 February ]- ۲۹ بهمن جشن سپندارمذگان و روز عشق- ۲۹ بهمن فاجعه انفجار قطار نیشابور [1382 خورشیدی]

تقویم اسفند 1404 - تقویم برج دوازدهم 1404

۲۰ اسفند شهادت حضرت علی علیه السلام [ ٢١ رمضان ]

۲۹ اسفند روز ملی شدن صنعت نفت ایران

مناسبت های غیر تعطیل اسفند 1404

۵ اسفند روز بزرگداشت زن و زمین- ۵ اسفند روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس- ۷ اسفند سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع- ۱۴ اسفند ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام [ ١٥ رمضان ]- ۱۵ اسفند روز درختکاری- ۱۷ اسفند شب قدر [ ١٨ رمضان ]- ۱۷ اسفند روزجهانی زنان [ 8 March ]- ۱۸ اسفند ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام [ ١٩ رمضان ]- ۲۱ اسفند شب قدر [ ٢٢ رمضان ]- ۲۳ اسفند روز جهانی عدد پی π [ 14 March ]- ۲۵ اسفند پایان سرایش شاهنامه- ۲۵ اسفند روز بزرگداشت اختر چرخ ادب، پروین اعتصامی- ۲۹ اسفند روز جهانی شادی [ 20 March ]

مناسبت های تقویم سال 1404

تقویم سال 1404 شمسی در قالب تصویری به همراه تعطیلات رسمی و مناسبت ها در اختیار شما قرار داده و با یک نگاه اجمالی می توانید مناسبت های سال 1404 را مشاهده نمایید. همچنین لحظه تحویل سال 1404 را می توانید در بالای صفحه ببیند.

ماه رمضان 1404 در روز 12 اسفند 1403 شروع میشود و احتمالا عید فطر 1404 در روز 11 فروردین می باشد.

روز دختر 1404 در چهارشنبه 10 اردیبهشت است.

روز تاسوعا شنبه 14 تیر 1404 مصادف با 9 محرم می باشد.

روز عاشورا یکشنبه 15 تیر 1404 مصادف با 10 محرم می باشد.

روز مادر یا زن جمعه 21 آذر 1404 مصادف با ولادت حضرت فاطمه(س) می باشد.

روز پدر شنبه 13 دی 1404 مصادف با 13 رجب می باشد.

انتهای پیام/