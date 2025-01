اگر فکر می‌کنید سریال‌های کره‌ای دیگر نمی‌توانند جذاب‌تر شوند، سال ۲۰۲۵ آماده است تا نظر شما را تغییر دهد! در فهرست سریال‌های جدید سال آینده، برای همه طرفداران کی‌دراما و حتی کسانی که تازه با دنیای سریال‌های کره‌ای آشنا شده‌اند، گزینه‌های جذابی وجود دارد.

سریال‌های امسال قرار است مخاطبان را مثل سال‌های گذشته همراه با خودشان به دل دنیاهای فانتزی، روابط عاشقانه، دوره‌های مختلف تاریخی و حتی به آینده ببرند. در اینجا فهرستی از مورد انتظارترین سریال‌های سال 2025 را ملاحظه خواهید کرد.

1. آیا این عشق قابل ترجمه است؟ (Can This Love Be Translated?)

کیم سون‌هو و گو یون‌جونگ در این کمدی رمانتیک جذاب ایفای نقش می‌کنند. این سریال داستان یک مترجم و یک ستاره مشهور را روایت می‌کند که از طریق یک اپلیکیشن ترجمه عاشق هم می‌شوند. منتظر لحظات خنده‌دار، موقعیت‌های دست‌وپاگیر و پیچ‌وخم‌های دلگرم‌کننده باشید.

2. کشرو (Cashero)

لی جون‌هو در این داستان جذاب از ژانر ابرقهرمانی نقش‌آفرینی می‌کند. او یک ابرقهرمان وابسته به پول نقد است که قدرت‌هایش تنها وقتی فعال می‌شود که پول نقد داشته باشد! موقعیت‌های بامزه و گاهی خطرناک، از این سریال یک تجربه متفاوت برای مخاطبان می‌سازند.

3. نیوتوپیا (Newtopia)

پارک جونگ-مین از بازیگران این سریال دیستوپیایی است. داستان سریال دربارۀ شیوع یک ویروس خطرناک است که سئول را به میدان نبردی برای بقا تبدیل کرده است. زامبی‌ها، هرج‌ومرج و تلاشی نفس‌گیر برای یافتن یک شخص گمشده، این سریال را به یک گزینه تماشایی و جذاب برای علاقه‌مندان به هیجان تبدیل خواهند کرد.

4. هونگ رانگ (Hong Rang)

لی جه-ووک پس از ۱۲ سال ناپدید شدن به خانه بازمی‌گردد، اما همه مطمئن نیستند که او همان پسری است که ناپدید شده بود. این درام تاریخی پر از رمز و راز که در دوران سلسلۀ چوسان جریان دارد، ذهن مخاطب را به بازی خواهد گرفت و او را تا پایان به دنبال خودش خواهد کشاند.

5. ترحم به هیچ‌کس (Mercy for None)

سو جی‌ساب در این داستان انتقام‌جویانه و پرتنش به دنیای اکشن بازمی‌گردد. او در این سریال نقش نام کی-جون را بازی می‌کند که پس از مرگ برادرش به دنیای خشونت‌باری که پشت سر گذاشته بود بازمی‌گردد تا حقیقت را کشف کند و انتقام بگیرد.

6. بهای اعتراف (The Price of Confession)

جون دو-یون و کیم گو-اون در این درام پرتنش نقش‌آفرینی می‌کنند. داستان این سریال درباره زنی است که به اشتباه متهم به قتل شده و یک زندانی مرموز که به پرونده او علاقه نشان می‌دهد. رازها، دروغ‌ها و معاملات تاریک پشت پرده، بخشی از چیزهایی هستند که این سریال را به اثری جذاب برای علاقمندان به ژانر جنایی و معمایی تبدیل می‌کنند.

7. دو زن (Two Women)

کیم گو-اون و پارک جی-هیون در نقش دو رقیب قدیمی بازی می‌کنند که از کودکی با هم رقابت داشته‌اند. اکنون که به ۴۰ سالگی رسیده‌اند، دیدار مجددشان تنش‌های حل‌نشده و افشاگری‌های شگفت‌انگیزی را به همراه دارد.

8. وقتی زندگی به شما نارنگی می‌دهد (When Life Gives You Tangerines)

در جزیره ججو و در دهه ۱۹۵۰، آیو و پارک بو-گوم در نقش دو جوان رویاپرداز از خانواده‌هایی ساده ایفای نقش می‌کنند که هرگز دست از تلاش برای رسیدن به آرزوهایشان برنمی‌دارند. این درام نوستالژیک با گرمای دلنشین خود شما را سرشار از احساسات خواهد کرد.

9. همسر یک شاهزاده قرن بیست و یکمی (Wife Of A 21st Century Prince)

بیون وو-سوک به همراه آیو در این درام رمانتیک ایفای نقش می‌کنند. این داستان در یک دنیا موازی رخ می‌دهد؛ جایی که حکومت کره در آن به صورت سلطنت مشروطه است. داستان حول محور یک وارث ثروتمند می‌چرخد که زندگی معمولی‌ای دارد و یک شاهزاده که هویتش تنها بر اساس میراث سلطنتی‌اش تعریف می‌شود. این سریال قرار است اواخر سال ۲۰۲۵ پخش شود و از همین حالا شور و شوق زیادی را بین طرفداران سریال‌های فانتزی و عاشقانه ایجاد کرده است.

