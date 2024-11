یک محقق این کشف را زمانی انجام داد که لارو یک شانه‌دار به طور مرموزی جایگزین یک شانه‌دار بالغ در آزمایشگاهش شد.

وقتی در آینه نگاه می‌کنید و آرزو می‌کنید یک دهه جوان‌تر شوید، چیزی که واقعا می‌خواهید، رشد معکوس یا معکوس کردن فرآیند پیری است. اگرچه بیشتر حیوانات، از جمله انسان، متولد می‌شوند، پیر می‌شوند و در نهایت می‌میرند، برخی از گونه‌ها می‌توانند از این چرخه زندگی سنتی جدا شوند. به نظر می‌رسد آن‌ها افزایش سن را نادیده می‌گیرند و به نسخه‌های جوان‌تر خود برمی‌گردند.

یک گونه از جانوران دریایی به نام Turritopsis dohrnii که تحت عنوان عروس‌دریایی جاودانه نیز شناخته می‌شود، جزو شناخته شده‌ترین گونه‌ها از این دست است. با این حال، مطالعه‌ای که به تازگی در مجله Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است، عضو جدیدی از این باشگاه انحصاری با توانایی‌های خارق‌العاده را نشان داده است. این جانور دریایی که ctenophore Mnemiopsis leidyi نام دارد و شانه‌دار ژله‌ای نیز نامیده می‌شود، دانشمندان را متعجب کرده است. زیرا به نظر می‌رسد که ممکن است گونه‌های دیگری از «مسافران زمان» نیز وجود داشته باشند.

جوآن جی. سوتو انجل(Joan J. Soto-Angel) یک پژوهشگر فوق دکترا می‌گوید: این مطالعه، درک ما از رشد اولیه حیوانات و برنامه‌های بدن را به چالش می‌کشد و راه‌های جدیدی را برای مطالعه انعطاف‌پذیری چرخه زندگی و جوان‌سازی پیش روی ما می‌گذارد. این واقعیت که ما گونه جدیدی را پیدا کرده‌ایم که از این «ماشین سفر در زمان» عجیب و غریب استفاده می‌کند، سؤالات جالبی را در مورد اینکه چقدر این ظرفیت در درخت جانوری حیات وجود دارد ایجاد می‌کند.

این یک کشف تصادفی بود. سوتو-انجل پس از اینکه یک لارو شانه‌دار را به طور ناگهانی در محل نگهداری یک شانه‌دار بالغ در آزمایشگاهش مشاهده کرد، شروع به بررسی این موضوع کرد. مشخص شد که این لارو همان شانه‌دار بالغ سابق است. سوتو انجل و همکارانش در نتیجه شروع به تلاش برای بازتولید سناریویی کردند که ممکن است باعث رشد معکوس آن شده باشد و کشف کردند که یک شانه‌دار بالغ در واقع می‌تواند در هنگام تجربه استرس شدید به مرحله لاروی بازگردد.

سوتو انجل توضیح داد: در طی چند هفته، آنها نه تنها ویژگی‌های مورفولوژیکی خود را تغییر دادند، بلکه رفتار تغذیه‌ای کاملا متفاوتی داشتند.

شانه‌دارهای ژله‌ای حیواناتی باستانی هستند. در واقع، برخی تحقیقات نشان می‌دهند که آنها ممکن است اولین حیواناتی باشند که تا به حال وجود داشته‌اند و تقریبا ۷۰۰ میلیون سال پیش ظهور کرده‌اند. محققان می‌گویند که رشد معکوس ممکن است یک توانایی اولیه باشد.

محققان می‌گویند که انعطاف‌پذیری چرخه زندگی یعنی توانایی ارگانیسم برای تغییر جنبه‌های زیست‌شناسی خود در هنگام تجربه محرک‌های محیطی خاص، ممکن است بیشتر از آنچه دانشمندان تصور می‌کردند در میان حیوانات وجود داشته باشد. اگرچه وقتی صحبت به انسان‌ها می‌رسد هنوز محصولات مراقبتی موجود در جهان به چنین نتایج ضد پیری غبطه برانگیزی دست نیافته‌اند اما، تحقیقات آینده در زیست شناسی رشد و پیری اکنون نمونه جدیدی در قلمرو حیوانات پیدا کرده است تا از آن الهام بگیرد.

