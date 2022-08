سبزی شاهی از ارزش غذایی بالایی برخوردار است و همچنین مصرف این سبزی خوش طعم فواید بی نظیری را برای سلامت بدن و درمان بسیاری از بیماری ها دارد.

به گزارش ایلنا، شاهی گیاهی است که به سرعت در حضور آب رشد می کند و گفته می شود یکی از قدیمی ترین سبزیجات شناخته شده برای انسان است. این گیاه دارای رنگ سبز تیره و برگ دار است که در آب باران بهاری رشد می کند. این گیاه یک خانواده برزیک به همراه جوانه های کلم، کلم بروکلی، آرگولا و بروکسل است. دارای ساقه توخالی است که شناور می شود در حالی که ساختار برگ دارای چیدمانی شبیه به پر است که در آن برگ ها از دو طرف یک محور مشترک به وجود می آورند. این گیاه دارای طعمی تند و فلفلی و دارای ساقه های ترد است.

ارزش غذایی شاهی

شاهی به عنوان یک رژیم اصلی سربازان رومی باستان شناخته می شد. ساندویچ های شاهی جزء اصلی غذای طبقه کارگر در انگلستان بود. این گیاه حاوی ویتامین C بیشتری نسبت به پرتقال، کلسیم بیشتر از شیر، آهن بیشتر از اسفناج و فولات بیشتر از موز است. شاهی حاوی ویتامین B12، ویتامین A، ویتامین B6، آهن، منیزیم، کلسیم و فسفر است که همگی برای یک بدن و ذهن سالم مورد نیاز هستند.

طبع و مزاج شاهی

طبع شاهی گرم و خشک است و مصلح آن کاسنی، خرفه، سرکه می باشد.

فواید و مزایای سلامتی شاهی

بعد از اینکه به ارزش غذایی موجود در شاهی نگاهی انداختیم، اکنون زمان آن رسیده است که شما به موارد جادویی این گیاه که می تواند به سلامتی بدن شما اثر بگذارد، نگاهی بیندازید.

منبع برتر ویتامین C

آیا می دانید شاهی یکی از منابع اصلی ویتامین C است؟ در حقیقت، میزان ویتامین C موجود در شاهی بیشتر از مقدار ویتامین C موجود در میوه پرتقال است. بنابراین، بهبود یا حفظ ویتامین C در بدن بسیار ضروری است، زیرا ویتامین C یکی از مهمترین ها برای سلامتی بدن ما است. مصرف ویتامین C در بدن ما برای کاهش احتمال آسیب به سلول های خون، ترمیم بافت مغز و هر بیماری دیگر بسیار مهم است.

تقویت سیستم ایمنی

اگر می خواهید ایمنی بدن را بهبود ببخشید، شاهی یک انتخاب عالی است. مقادیر زیاد ویتامین C که در آن وجود دارد، می تواند یک سلاح مناسب برای محافظت از بدن شما در برابر هرگونه بیماری ناشی از قارچ ها، باکتری ها و ویروس ها باشد. مقدار زیاد ویتامین C به معنای آزاد کردن آنتی اکسیدان است که با رادیکال های آزاد و هرگونه علائم التهابی مبارزه می کند و در نتیجه، ایمنی شما بهبود می یابد.

جلوگیری از آب مروارید

مقدار بسیار زیاد ویتامین C موجود در شاهی برای حفظ سلامتی چشم نیز مفید است. یک مطالعه انجام شده در اروپا حاکی از آن است که ویتامین C موجود در شاهی می تواند برای محافظت از شما در برابر بیماری های چشمی مانند آب مروارید مفید باشد، بنابراین سلامت چشم شما را حفظ می کند.

کاهش علائم آسم

به نظر می رسد که ویتامین C موجود در شاهی، داروی مناسبی برای آسم کودکان است. مطالعه ای که در کودکان انجام شده است، نشان می دهد کودکانی که روزانه ویتامین C را حداقل 2/0 میلی گرم مصرف می کنند، نشان دهنده افزایش حجم تنفسی جاری (FEV) است. این مطالعه ثابت کرد که ویتامین C می تواند برای کاهش علائم آسم در کودکان بسیار مفید باشد.

تقویت جذب آهن

از آنجا که شاهی حاوی مقدار زیادی ویتامین C است، این گیاه برای تقویت جذب آهن در بدن بسیار مفید است. آهن یک ماده مغذی بسیار مهم برای انتقال اکسیژن از ریه ها به اندام های دیگر بدن شما است. ویتامین C باعث جذب آهن به ویژه آهن غیر هِم می شود که جذب آن بدون کمک ویتامین C سخت است.

کاهش آسیب اکسیداتیو

ویتامین C موجود در شاهی اگر در ترکیب با ویتامین E موجود در آن باشد، برای کاهش آسیب اکسیداتیو به گلبول های قرمز بسیار مؤثر است. یک مطالعه تحقیقاتی قبلاً ثابت کرده است که شاهی می تواند برای حفظ سلامتی در خون شما مفید باشد، بنابراین اندام های بدن به درستی کار می کنند.

مغز سالم تر

مصرف مواد غذایی سرشار از ویتامین C، از جمله شاهی، برای محافظت از خود در برابر بیماری هایی که می توانند مانند آلزایمر یا هرگونه آسیب مغزی دیگر و همچنین پیامدهای آسیب دیدگی مغز بسیار خطرناک باشند، بسیار مناسب است. طبق این مطالع، افرادی که سطح ویتامین C کمتری دارند، بیشتر مستعد ابتلا به آسیب دیدگی ناشی از ضربه مغزی هستند. در حقیقت، برخی مطالعات همچنین نشان می دهد که ویتامین C در فعالیت نورون نقش اساسی دارد.

سلامت قلب و عروق

برخی از مطالعات همچنین نشان می دهد که برای جلوگیری از بروز هرگونه بیماری در ارتباط با قلب و عروق، شاهی می تواند بسیار قدرتمند باشد. شاهی منبع مناسبی از ویتامین C است که می تواند آنتی اکسیدان را آزاد کند و شما را از آسیب بافتی ناشی از استرس اکسیداتیو محافظت کند. ویتامین C موجود در شاهی نیز در فرآیند رشد سلول های بنیادین بسیار فعال خواهد بود، بنابراین باعث می شود قلب شما سالم بماند و کلسترول LDL شما کمتر تر از قبل باشد.

منبع برتر فولات

گذشته از ویتامین C، شاهی همچنین حاوی مقادیر زیادی فولات است که یک ماده مغذی مهم به ویژه برای زنان باردار است. فولات به عنوان محافظ در برابر خطر ابتلا به نقص هنگام تولد و نقص لوله عصبی در نوزادان زنان باردار شناخته شده است. همچنین، فولات برای خانم های شیرده بسیار مفید است. گذشته از آن، فولات برای جلوگیری از بروز هرگونه بیماری مانند سکته مغزی، سرطان سینه، سرطان روده بزرگ و پوکی استخوان بسیار مؤثر است.

منبع ایده آل ضد افسردگی

شاهی همچنین به دلیل ترکیب فولات موجود در آن، می تواند افسردگی را کاهش دهد. در حقیقت، فولات می تواند همراه با انتقال دهنده عصبی در سیستم عصبی مرکزی برای تحریک تولید هورمون سروتونین، که یک هورمون ضد افسردگی است، همکاری کند. مطالعه ای که 15315 شرکت کننده در آن شرکت داشته اند، نشان می دهد که افراد با سطح پایین فولات احتمال خطر ابتلا به افسردگی را دارند. سطح پایین فولات در بدن ممکن است ناشی از مقدار زیاد مصرف الکل باشد. بنابراین، شما بهتر است که مصرف الکل را کاهش دهید و سعی کنید این گیاه سالم را مصرف کنید.

تثبیت عملکرد شناختی

ترکیب فولات موجود در شاهی برای حفظ عملکرد مناسب توانایی شناختی در مغز بسیار مفید است. مطالعه ای وجود دارد که شامل مشارکت کنندگان مرد در سنین بین 50 تا 70 سال است و به طور منظم 80 میلی گرم فولات به آنها داده می شود. نتیجه این مطالعه این است که شرکت کنندگان از افت شناختی رنج نمی برند و همچنین می توانند تسلط کلامی را حفظ کنند. بنابراین، مصرف شاهی برای افراد مسن یک افزودنی عالی خواهد بود.

جلوگیری از سکته مغزی

مطالعه ای روی 662 شرکت کننده انجام شده است که نشان می دهد مقدار کافی فولات در بدن می تواند شرکت کنندگان را از بیماری سکته مغزی محافظت کند. مصرف شاهی می تواند به شما در جایگزینی مواد غذایی غنی شده کمک کند، که برای جلوگیری از سکته مغزی مفید است زیرا شاهی حاوی مقدار زیادی فولات است.

بارداری سالم تر

فولات موجود در شاهی برای خانم هایی که امیدوارند بارداری سالم داشته باشند نیز بسیار مفید خواهد بود. مقدار کافی فولات در دوران بارداری برای رشد جنین مهم خواهد بود. همچنین طبق برخی مطالعات، مصرف حداقل 400 میلی گرم فولات به صورت روزمره باعث کاهش احتمال نقص لوله عصبی در دوره بارداری خواهد شد.

منبع عالی ضد سرطان

شاهی به دلیل داشتن خاصیت ضد سرطان در درمان بسیاری از انواع سرطان ها بسیار مشهور است زیرا این ماده حاوی ترکیبات ضد سرطان زا است، و مطالعات بسیاری وجود دارد که اثر بخشی شاهی را برای غلبه بر بسیاری از بیماری ها که می توانند فعالیت سلول سرطانی در بدن را تحریک کنند، اثبات کرده است.

طبق برخی مطالعات، شاهی توانایی معکوس کردن آسیب DNA به گلبول های سفید را دارد. سلول های افرادی که به طور مرتب از شاهی استفاده می کنند، قادر به محافظت از خود در برابر پراکسید هیدروژن بودند که ممکن است باعث ایجاد مشکل جدی تر مانند سرطان شود.

جلوگیری از سرطان پستان

شاهی حاوی ترکیبی به نام فیتون است که برای محافظت از شما در برابر سرطان بسیار مؤثر است. این ماده مغذی میزان تولید گلبول ها را در سیستم گردش خون بدن افزایش می دهد و از این رو از رشد سرطان پستان جلوگیری می کند. برخی از متخصصان پیشنهاد می کنند اگر می خواهید به طور کامل از سرطان سینه در امان باشید، حداقل به مصرف 80 گرم شاهی به طور روزانه نیاز دارید.

جلوگیری از سرطان روده بزرگ

اگرچه این خاصیت به مطالعات علمی بیشتری نیاز دارد زیرا در حال حاضر نتایج مختلف زیادی به دست می آید، اما برخی از مطالعات نشان می دهند که خوردن شاهی می تواند شما را از سرطان روده بزرگ و همچنین سرطان سینه محافظت کند. فولات موجود در شاهی ممکن است ترکیب اصلی باشد که به عنوان محافظ بدن در برابر این سرطان کشنده مسئولیت دارد. با این وجود، معمولاً این خاصیت در صورت استفاده از شاهی به مدت 15 سال یا بیشتر به طور مرتب دیده می شود.

منبع عالی کلسیم

بسیاری از محققان بر این باورند که شاهی حاوی مقدار زیادی کلسیم است، که برای محافظت از شما در برابر انواع بسیاری از بیماری ها مانند قلب و عروق، دیابت و فشار خون بالا بسیار مؤثر است. همچنین دیافت کلسیم از طریق شاهی در برابر عوارض قلبی که می تواند در افرادی که مقدار زیادی مکمل مصرف می کنند، بی خطر است.

کاهش پوکی استخوان

کلسیم موجود در شاهی برای محافظت از شما در برابر هر نوع بیماری استخوانی، به ویژه پوکی استخوان، بسیار مفید خواهد بود. این کلسیم با تحریک تولید استئوبلاست نقش مهمی در تقویت استخوان های شما خواهد داشت. در کنار فولات موجود در شاهی، مواد مغذی کلسیم از چگالی استخوان افراد، از جوان تا پیر محافظت می کند.

دندان های قوی تر

از آنجا که شاهی منبع عالی کلسیم است، تأثیرات خوبی بر روی دندان های شما خواهد گذاشت. هنگام مصرف این گیاه دارویی، دندان های شما از گذشته قوی تر و محکم تر می شوند. در حقیقت، جویدن شاهی روشی مناسب برای قوی تر کردن دندان های شما نسبت به قبل است. با جویدن شاهی، خونریزی لثه را نیز درمان می کنید.

تنظیم تیروئید

شاهی حاوی ید زیادی نیز هست، که برای تنظیم میزان هورمون تیروئید بسیار مفید است. اگر بدن کنترل هورمون تیروئید را کنترل نکند، شما به احتمال زیاد از بیماری هایی مانند گواتر و کم کاری تیروئید رنج می برید، که می تواند شما را به سمت بسیاری از مشکلات مانند سرماخوردگی، یبوست، افسردگی و افزایش وزن سوق دهد. بنابراین، برای تثبیت تولید هورمون تیروئید در بدن، استفاده از شاهی بسیار مناسب است.

تثبیت سطح قند خون

فیبر محلول در آب موجود در شاهی بسیار مفید است به عنوان اثر کاهنده قند خون، که باعث کاهش جذب کربوهیدرات ها از روده شما می شود؛ عمل می کند. بنابراین، جای تعجب نیست که شاهی می تواند سطح قند خون را حفظ کرده یا قند خون بالا را درمان کند که برای مبتلایان به دیابت بسیار مفید است. اما، این مزیت به تحقیقات بیشتری نیاز دارد، زیرا هنوز شواهد علمی در مورد آن وجود ندارد.

پیشگیری از کم خونی

شاهی همچنین حاوی مقدار زیادی آهن است. آهن موجود در بدن می تواند هموگلوبین بدن را تأمین کند. این هموگلوبین مطمئنا گلبول های قرمز خون را در بدن افزایش می دهد، که برای افرادی که بسیار مستعد از دست دادن مقدار زیادی خون به دلیل آسیب یا در دوران قاعدگی و بارداری هستند بسیار مفید است. بنابراین، افزودن شاهی که حاوی آهن است شما را از ابتلا به بیماری کم خونی دور نگه می دارد.

درمان سرفه

شاهی حاوی ترکیبی بنام گلیکوزیدهای گوگرد است که برای درمان هرگونه بیماری همراه با برونشیت طولانی مدت به ویژه سرفه ها بسیار قدرتمند است. برخی از متخصصان می گویند، گلیکوزیدهای گوگرد دارای اثرات محرکی هستند که یک سلاح بسیار قدرتمند برای غلبه بر بیماری های مربوط به برونشیت مزمن محسوب می شوند.

موهای سالم تر

شاهی حاوی مواد مغذی زیادی مانند مواد معدنی، روی و ویتامین ها است که برای سلامتی موهای شما نیز مفید است. روی موجود در آن باعث نابودی عفونت های باکتریایی در موهای شما می شود و ویتامین A موهای شما را برای رشد مجدد تحریک می کند. به هر معنی، شاهی گیاه مناسبی برای عمل به عنوان ضد شوره است، که موهای بسیار بهتری را مهیا می کند.

اثرات محرک

شاهی معمولاً به علت داشتن اثرات محرک شناخته شده است. در حقیقت، رومیان و پارسیان باستان از این گیاه به عنوان محرک استفاده می نمودند، به طوری که بعد از مصرف آن میل جنسی به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. شاهی به دلیل کارآیی آن در افزایش تولید هورمون های جنسی مانند تستوسترون، عمدتاً به دلیل داشتن مقدار زیاد روی و آهن شناخته شده است.

جلوگیری از اسهال

همانطور که قبلاً نیز گفته شد، شاهی به عنوان یک ماده پاک کننده عمل می کند، که در نتیجه میزان باکتری های سالم در روده را حفظ کرده و از رشد باکتری های بد که باعث ایجاد مشکل گوارشی مانند یبوست یا اسهال می شوند جلوگیری می کند. علاوه بر این، شاهی همچنین حاوی فیبر محلول و مقدار کافی آب است که به عنوان یک ادرارآور برجسته، به هضم غذاها کمک می کند.

جلوگیری از بیماری های قلبی

شاهی حاوی 1961 میکروگرم از یک ترکیب مفید به نام لوتئین است. این ترکیب لوتئین یک مزیت برای جلوگیری از ایجاد بیماری عروق کرونر و حمله قلبی خواهد بود. این ماده با جلوگیری از رشد رسوب خطرناک شریانی، بدن شما را از هرگونه بیماری قلبی محافظت می کند. شاهی همچنین حاوی ترکیبی به نام زاکسانتین است که همچنین برای حفظ سلامت قلب شما ضروری است.

کاهش وزن

چنانچه در نمناک توضیح داده ایم از آنجایی که شاهی بسیار کم کالری (حدود 18 کالری در هر وعده)، این گیاه برای همه شما که می خواهید وزن کم کنید بسیار مفید است. شاهی بدون افزودن کالری زیاد در بدن، مواد مغذی مفیدی را به شما ارائه می دهد. همچنین، شاهی حاوی فیبر و اسیدهای آمینه رژیم غذایی است که باعث می شود شما گرسنه نشوید و اطمینان حاصل کنید که معده شما پر تر از گذشته می شود.

کنترل عملکرد کیسه صفرا

مصرف شاهی نیز می تواند بسیار مفید باشد تا بتواند عملکرد کیسه صفرا را کنترل کند. با داشتن مقادیر آب، شاهی به کاهش سموم مضر موجود در کیسه صفرا کمک می کند. اما همیشه بخاطر داشته باشید که سنگ های کوچکتر از شاهی تولید می شوند، در بعضی موارد جدی هنوز نیاز به مشورت با پزشک خود یا انجام جراحی دارید.

اثرات تصفیه

عمل پاکسازی کننده ی شاهی نیز برای تصفیه بدن بسیار مفید است. شاهی دفع ادرار را افزایش می دهد، که به طور مؤثر سموم را از طریق کل بدن از بین می برد.

مفید برای دستگاه گوارش

مانند سایر سبزیجات، برگ های شاهی حاوی مقادیر زیادی کلروفیل نیز هستند، که دارای آنزیم های مختلفی می باشند که می توانند از عملکرد دستگاه گوارش در بدن ما پشتیبانی کنند. این آنزیم ها از کلروفیل شاهی برای کمک به بدن برای جذب مواد مغذی از مواد غذایی که خوردیم، استفاده می کنند، بنابراین این نشانه سلامتی دستگاه گوارش بدن است. اما، لازم است که آن را بدون پخت و پز مصرف کنید زیرا جوشاندن شاهی قبل از آن باعث از بین رفتن آنزیم های موجود در کلروفیل شاهی می شود.

هشدارها و عوارض جانبی شاهی

اگرچه شاهی برای سلامتی شما فواید زیادی را به همراه خواهد داشت، اما عوارض و هشدارهای کمی در مورد آن وجود دارد که باید در مورد این گیاه آب دار در نظر بگیرید. در اینجا عوارض و هشدارهای جانبی در مورد شاهی ذکر شده است.

افرادی که از پرکاری تیروئید رنج می برند، باید از مصرف شاهی پرهیز خودداری کنند زیرا شاهی مقادیر زیادی ید دارد. اما در صورت اصرار بر مصرف آن، ابتدا باید با پزشک خود صحبت کنید.

همچنین به افرادی که از التهاب مثانه رنج می برند، توصیه می شود از مصرف شاهی پرهیز کنند، زیرا شاهی می تواند اثرات درد مثانه را القا کند.

مصرف بیش از حد شاهی نیز توصیه نمی شود زیرا مصرف زیاد این گیاه به دلیل دارا بودن خاصیت ادرار آور قوی، باعث ایجاد سیستیت می شود.

برای افرادی که مصرف کننده داروهای رقیق کننده خون هستند، مهم است که به طور ناگهانی غذاهای کم و بیش غذاهای حاوی ویتامین K را شروع نکنند، که در لخته شدن خون نقش مهمی دارد.

در صورت نگهداری، آب سبزیجات حاوی نیترات ممکن است باکتری هایی را که نیترات را به نیتریت تبدیل کرده و آب آن را آلوده می کنند، جمع کند. مقادیر بالای نیتریت در صورت مصرف می تواند بالقوه مضر باشد.

دریافت بسیار زیاد از سبزیجات صلیبی مشخص شده است که باعث کاهش عملکرد هورمون تیروئید در حیوانات می شود. بهتر است رژیم غذایی متنوع و مختلف بخورید به جای اینکه روی غذاهای فردی متمرکز شوید زیرا مهم سلامتی است.

نکاتی درباره نحوه انتخاب و ذخیره شاهی

ممکن است بعد از آن تنوع فواید سلامتی که شاهی برای سلامتی بدن شما دارد، مصرف آن بسیار جالب باشد. اما ممکن است شما هم تعجب کنید که چگونه می توانید شاهی خوب را در فروشگاه انتخاب کنید و چگونه می توانید آن را ذخیره کنید. در اینجا نکاتی وجود دارد که باید آنها را ببینید تا بهترین شاهی را به دست آورید.

حتماً شاهی را انتخاب کنید که دارای برگ های رنگی تازه و ضخیم و سبز باشد. هرچه رنگ برگ ها تیره تر باشد، کیفیت شاهی که می توانید بخرید بهتر است.

شاهی که دارای برگ های زرد است را خریداری نکنید.

بعد از خرید شاهی، باید آن را در آب فرو ببرید و بشویید تا هر نوع آلودگی از بین برود و همچنین، باید برگ های شاهی را که رنگ زرد دارند را از بین ببرید.

بعد از خرید می توانید آن را تا 3 روز در یخچال نگهداری کنید.

از طرف دیگر، می توانید شاهی را در یک لیوان آب ذخیره کنید تا مدت زمان نگهداری آن تا 5 روز پس از خرید افزایش یابد. اما به یاد داشته باشید که هنوز هم باید آب را هر روز عوض کنید تا جایی که رنگ برگ ها شروع به تغییر کند.

منبع: نمناک

انتهای پیام/