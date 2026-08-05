پیام رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی به مناسبت نخستین روز ملی کارفرما

به گزارش روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی متن پیام رییس موسسه کار و تامین اجتماعی به مناسبت رووز کارفرما به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

نام‌گذاری چهاردهم مردادماه به عنوان روز ملی کارفرما، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت نقش‌آفرینان عرصه تولید، سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و اشتغال و نیز بازاندیشی در جایگاه کارفرمایان در مسیر توسعه پایدار کشور است.

کارفرمایان از مهم ترین شرکای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شمار می‌روند؛ تصمیم‌ها و اقدامات آنان تأثیر مستقیمی بر کیفیت اشتغال، بهره‌وری، نوآوری، سرمایه انسانی، رشد و رونق اقتصادی و پویایی بازار کار دارد. هر اندازه فضای کسب‌وکار بر پایه اعتماد، مسئولیت‌پذیری، رقابت‌پذیری و گفت‌وگوی اجتماعی استوار باشد، زمینه برای توسعه تولید، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و ارتقای رفاه اجتماعی بیش از پیش فراهم خواهد شد.

تحولات شتابان امروز از جمله هوش مصنوعی، تغییر الگوهای اشتغال، گسترش اقتصاد دیجیتال و ضرورت ارتقای بهره‌وری، مسئولیت کارفرمایان را بیش از گذشته یادآور می‌شود. در چنین شرایطی توسعه بنگاه‌های اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری هم‌زمان بر تمامی ابعاد از جمله فناوری، مهارت، نوآوری و سرمایه انسانی و ... است. رویکردی که در مسیر کار شایسته و توسعه فراگیر خواهد بود.

مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، به عنوان نهاد علمی، پژوهشی، آموزشی و مشورتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر این باور است که آینده بازار کار ایران در گرو تقویت گفت‌وگوی اجتماعی، ارتقای شاخص‌های اعتماد، مسئولیت‌پذیری، سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد و تعامل سازنده میان دولت، کارگران و کارفرمایان است. از این دیدگاه کارفرمایان نه تنها بازیگران اقتصاد، بلکه شرکای راهبردی در تحقق عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری و پایداری نظام رفاه به شمار می‌آیند.

این مؤسسه آمادگی دارد با تولید دانش، انجام پژوهش‌های مسئله‌محور، ارائه مشاوره‌های سیاستی، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و ایجاد بسترهای گفت‌وگوی علمی، در کنار کارفرمایان و سایر شرکای اجتماعی، به ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری در حوزه اشتغال، روابط کار و توسعه سرمایه انسانی یاری رساند

اینجانب ضمن گرامیداشت نخستین روز ملی کارفرما، از تلاش‌های همه کارآفرینان و کارفرمایان مسئولیت‌پذیر کشور که با وجود دشواری‌های اقتصادی، در مسیر حفظ تولید، ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری و توسعه ایران عزیز گام برمی‌دارند، صمیمانه قدردانی می‌کنم و امیدوارم با تقویت همدلی، اعتماد متقابل و مشارکت سه‌جانبه، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد ملی و ارتقای کیفیت زندگی نیروی کار و تولید کشور باشیم.

ابراهیم صادقی‌فر

رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی

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