به گزارش ایلنا، حجت الاسلام رضا نصرپور، دبیر اجرایی مسابقات قرآن کریم کارگران، با اعلام این خبر گفت: مسابقات امسال در هر دو بخش بانوان و آقایان و در جوار حرم حضرت علی بن موسی الرضا (ع) برگزار خواهد شد و شرکت کنندگان از میان برگزیدگان مرحله استانی به این رقابت‌ها راه یافته اند.

به گفته او، بیش از ۲۸۰۰ نفر در مرحله مقدماتی در استان‌های خود با یکدیگر رقابت کردند و از هر استان ۱۰ نفر، شامل ۵ خانم و ۵ آقا، به مرحله نهایی این دوره از مسابقات راه یافته اند که طی روز های ۶ و ۷ مردادماه در مشهد به رقابت می پردازند.

نصرپور همچنین از مطرح شدن پیشنهاد برگزاری مسابقات قرآن کریم کارگران کشورهای محور مقاومت با میزبانی ایران خبر داد و افزود: این برنامه در دست بررسی است و زمان و مکان دقیق آن هنوز مشخص نشده است.

وی با اشاره به حمایت‌های انجام شده برای برگزاری این رویداد، گفت: این مسابقات با حمایت دکتر عسکری، معاون فرهنگی و اجتماعی، به شکلی باشکوه برگزار خواهد شد.

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