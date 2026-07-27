برگزاری مراسم یادبود برای یک پیشکسوت جامعه کارگری

به گزارش ایلنا، روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اعلام کرد:

مراسم یادبود پیشکسوت جامعه کارگری مرحوم اسدالله عبادی (مسؤول اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تهرانسر، عضو هیئت مدیره اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و عضو هیئت اجرایی خانه کارگر غرب تهران) سه شنبه مورخ ۶ مرداد ماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹ در محل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.

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