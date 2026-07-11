خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس انجمن صنفی واحدهای دانش بنیان اعلام کرد:

دعوت از دانشجویان و پژوهشگران برای مشارکت در واحد‌های دانش‌بنیان

دعوت از دانشجویان و پژوهشگران برای مشارکت در واحد‌های دانش‌بنیان
کد خبر : 1811663
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس انجمن صنفی واحدهای دانش‌بنیان با دعوت از دانشجویان و پژوهشگران برای مشارکت در این حوزه، از برگزاری همایش ملی تبیین راهبردها و چشم‌انداز شرکت‌های دانش‌بنیان در ۲۳ تیرماه خبر داد.

به گزارش ایلنا، همایش ملی «راهبردها، آینده‌نگری، توانمندی و چشم‌انداز شرکت‌های دانش‌بنیان» روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور فعالان زیست‌بوم فناوری، نوآوری، پژوهشگران، مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان، کارآفرینان و جمعی از مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، برگزار می‌شود.

ابوالفضل عباسی، موسس انجمن صنفی شرکت‌های دانش بنیان و دبیر این همایش، با اعلام این خبر اظهار داشت: این رویداد ملی با هدف ترسیم افق‌های آینده اقتصاد دانش‌بنیان، بررسی سیاست‌های کلان توسعه فناوری، تقویت تعامل میان دانشگاه، صنعت، دولت و بخش خصوصی و ارائه راهکارهای اجرایی برای توسعه زیست‌بوم نوآوری کشور برگزار خواهد شد.

وی افزود: اقتصاد آینده بر پایه دانش، فناوری و نوآوری استوار است و شرکت‌های دانش‌بنیان نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، اشتغال تخصصی، خلق ارزش افزوده و توسعه اقتصاد هوشمند ایفا می‌کنند. این همایش فرصتی برای هم‌اندیشی، تبادل تجربه، شبکه‌سازی و توسعه همکاری‌های مشترک میان فعالان این حوزه خواهد بود.

مدیرعامل تعاونی شرکت‌های دانش بنیان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای این رویداد گفت: از دستیار رئیس‌جمهور، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسئولان اتاق تعاون ایران، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، مدیران دستگاه‌های اجرایی، صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران و مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این همایش دعوت به عمل آمده است.

عباسی، معرفی ظرفیت‌ها و دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه همکاری‌های فناورانه، تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت، تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری و ارائه راهکارهای افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان در تولید ناخالص داخلی را از مهم‌ترین محورهای این همایش برشمرد.

وی در پایان از مدیران، صاحبان صنایع، شرکت‌های دانش‌بنیان، پژوهشگران، دانشجویان، سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان حوزه فناوری دعوت کرد با حضور در این رویداد ملی، در مسیر توسعه اقتصاد دانش‌محور و آینده‌ساز کشور مشارکت کنند و افزود: ثبت‌نام و هماهنگی حضور از طریق دبیرخانه همایش در حال انجام است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل