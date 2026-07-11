رئیس انجمن صنفی واحدهای دانش بنیان اعلام کرد:
دعوت از دانشجویان و پژوهشگران برای مشارکت در واحدهای دانشبنیان
رئیس انجمن صنفی واحدهای دانشبنیان با دعوت از دانشجویان و پژوهشگران برای مشارکت در این حوزه، از برگزاری همایش ملی تبیین راهبردها و چشمانداز شرکتهای دانشبنیان در ۲۳ تیرماه خبر داد.
به گزارش ایلنا، همایش ملی «راهبردها، آیندهنگری، توانمندی و چشمانداز شرکتهای دانشبنیان» روز سهشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور فعالان زیستبوم فناوری، نوآوری، پژوهشگران، مدیران شرکتهای دانشبنیان، کارآفرینان و جمعی از مسئولان و مدیران دستگاههای اجرایی، برگزار میشود.
ابوالفضل عباسی، موسس انجمن صنفی شرکتهای دانش بنیان و دبیر این همایش، با اعلام این خبر اظهار داشت: این رویداد ملی با هدف ترسیم افقهای آینده اقتصاد دانشبنیان، بررسی سیاستهای کلان توسعه فناوری، تقویت تعامل میان دانشگاه، صنعت، دولت و بخش خصوصی و ارائه راهکارهای اجرایی برای توسعه زیستبوم نوآوری کشور برگزار خواهد شد.
وی افزود: اقتصاد آینده بر پایه دانش، فناوری و نوآوری استوار است و شرکتهای دانشبنیان نقش مهمی در افزایش بهرهوری، اشتغال تخصصی، خلق ارزش افزوده و توسعه اقتصاد هوشمند ایفا میکنند. این همایش فرصتی برای هماندیشی، تبادل تجربه، شبکهسازی و توسعه همکاریهای مشترک میان فعالان این حوزه خواهد بود.
مدیرعامل تعاونی شرکتهای دانش بنیان با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای این رویداد گفت: از دستیار رئیسجمهور، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسئولان اتاق تعاون ایران، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، مدیران دستگاههای اجرایی، صاحبان صنایع، سرمایهگذاران و مدیران شرکتهای دانشبنیان برای حضور در این همایش دعوت به عمل آمده است.
عباسی، معرفی ظرفیتها و دستاوردهای شرکتهای دانشبنیان، توسعه همکاریهای فناورانه، تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت، تسهیل سرمایهگذاری در حوزه فناوری و ارائه راهکارهای افزایش سهم اقتصاد دانشبنیان در تولید ناخالص داخلی را از مهمترین محورهای این همایش برشمرد.
وی در پایان از مدیران، صاحبان صنایع، شرکتهای دانشبنیان، پژوهشگران، دانشجویان، سرمایهگذاران و علاقهمندان حوزه فناوری دعوت کرد با حضور در این رویداد ملی، در مسیر توسعه اقتصاد دانشمحور و آیندهساز کشور مشارکت کنند و افزود: ثبتنام و هماهنگی حضور از طریق دبیرخانه همایش در حال انجام است.