خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز نخستین دوره آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مؤسسه کار و تأمین اجتماعی

آغاز نخستین دوره آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مؤسسه کار و تأمین اجتماعی
کد خبر : 1811649
لینک کوتاه کپی شد.

نخستین دوره آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امروز (۲۰ تیرماه)، به همت مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و با همکاری معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مرکز آموزش‌های فنی و حرفه‌ای یافت‌آباد آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی دکتر رضا شریعت، معاون آموزشی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، در آیین افتتاح این دوره با اشاره به مأموریت آموزشی مؤسسه در ارتقای سرمایه انسانی وزارتخانه اظهار کرد: تلاش ما بر این بوده است که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های مؤسسه، مجرب‌ترین و توانمندترین مدرسان برای برگزاری این دوره‌ها انتخاب شوند تا آموزش‌ها از بالاترین سطح کیفی برخوردار باشند.

وی با تأکید بر نقش آموزش‌های مهارتی در افزایش بهره‌وری سازمانی افزود: انتظار داریم کارکنان نیز با مشارکت فعال در دوره‌هایی که به صورت کارگاهی و تعاملی برگزار می‌شود، زمینه ارتقای دانش تخصصی و بهره‌وری فردی و سازمانی را فراهم کنند.

معاون آموزشی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با بیان اینکه نخستین دوره به آموزش آیین‌نامه دادرسی کار اختصاص یافته است، تصریح کرد: این دوره سه‌روزه با تدریس دکتر رحمتی برگزار می‌شود و امیدواریم ضمن بهره‌مندی شرکت‌کنندگان از محتوای آموزشی، همکاری مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بیش از گذشته گسترش یابد.

در ادامه دکتر مهین دولتی، مدیر خدمات آموزشی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، با اشاره به اهداف برگزاری این دوره گفت: این دوره با همکاری معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه و با هدف افزایش دانش تخصصی، توانمندسازی و ارتقای بهره‌وری کارکنان برگزار شده است. با توجه به اهمیت نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمان، مؤسسه وظیفه خود می‌داند زمینه تحول سازمانی و توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای کارکنان را فراهم کند.

وی افزود: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با بهره‌گیری از مدرسان متخصص و مجرب، آمادگی برگزاری دوره‌های آموزشی متنوع برای جامعه بزرگ تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دارد و در حوزه‌های تخصصی تعاون و روابط کار از ظرفیت مدرسان پنج‌ستاره عضو باشگاه مدرسین استفاده می‌کند.

دولتی با بیان اینکه دوره‌های آموزشی مؤسسه به صورت مشارکتی، کارگاهی و مسئله‌محور برگزار می‌شود، اظهار کرد: امیدواریم دوره‌های امسال با کیفیتی بالاتر از سال گذشته اجرا شوند. سال گذشته ۷۴ دوره آموزشی در قالب آموزش‌های بدو خدمت، ضمن خدمت کارکنان وزارتخانه، آموزش ویژه بازرسان کار و دوره‌های بهبود مدیریت برگزار شد.

مدیر خدمات آموزشی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: در سال جاری نیز این دوره‌ها علاوه بر چهار قالب یادشده، در حوزه آموزش‌های الکترونیکی، هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات ادامه خواهد یافت و با انجام نیازسنجی آموزشی و بازطراحی محتوا، دوره‌های جدید متناسب با نیازهای روز کارکنان طراحی و اجرا می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل