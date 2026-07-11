به گزارش روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی دکتر رضا شریعت، معاون آموزشی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، در آیین افتتاح این دوره با اشاره به مأموریت آموزشی مؤسسه در ارتقای سرمایه انسانی وزارتخانه اظهار کرد: تلاش ما بر این بوده است که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های مؤسسه، مجرب‌ترین و توانمندترین مدرسان برای برگزاری این دوره‌ها انتخاب شوند تا آموزش‌ها از بالاترین سطح کیفی برخوردار باشند.

وی با تأکید بر نقش آموزش‌های مهارتی در افزایش بهره‌وری سازمانی افزود: انتظار داریم کارکنان نیز با مشارکت فعال در دوره‌هایی که به صورت کارگاهی و تعاملی برگزار می‌شود، زمینه ارتقای دانش تخصصی و بهره‌وری فردی و سازمانی را فراهم کنند.

معاون آموزشی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با بیان اینکه نخستین دوره به آموزش آیین‌نامه دادرسی کار اختصاص یافته است، تصریح کرد: این دوره سه‌روزه با تدریس دکتر رحمتی برگزار می‌شود و امیدواریم ضمن بهره‌مندی شرکت‌کنندگان از محتوای آموزشی، همکاری مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بیش از گذشته گسترش یابد.

در ادامه دکتر مهین دولتی، مدیر خدمات آموزشی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، با اشاره به اهداف برگزاری این دوره گفت: این دوره با همکاری معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه و با هدف افزایش دانش تخصصی، توانمندسازی و ارتقای بهره‌وری کارکنان برگزار شده است. با توجه به اهمیت نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمان، مؤسسه وظیفه خود می‌داند زمینه تحول سازمانی و توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای کارکنان را فراهم کند.

وی افزود: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با بهره‌گیری از مدرسان متخصص و مجرب، آمادگی برگزاری دوره‌های آموزشی متنوع برای جامعه بزرگ تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دارد و در حوزه‌های تخصصی تعاون و روابط کار از ظرفیت مدرسان پنج‌ستاره عضو باشگاه مدرسین استفاده می‌کند.

دولتی با بیان اینکه دوره‌های آموزشی مؤسسه به صورت مشارکتی، کارگاهی و مسئله‌محور برگزار می‌شود، اظهار کرد: امیدواریم دوره‌های امسال با کیفیتی بالاتر از سال گذشته اجرا شوند. سال گذشته ۷۴ دوره آموزشی در قالب آموزش‌های بدو خدمت، ضمن خدمت کارکنان وزارتخانه، آموزش ویژه بازرسان کار و دوره‌های بهبود مدیریت برگزار شد.

مدیر خدمات آموزشی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: در سال جاری نیز این دوره‌ها علاوه بر چهار قالب یادشده، در حوزه آموزش‌های الکترونیکی، هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات ادامه خواهد یافت و با انجام نیازسنجی آموزشی و بازطراحی محتوا، دوره‌های جدید متناسب با نیازهای روز کارکنان طراحی و اجرا می‌شود.

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