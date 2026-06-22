به گزارش روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی، این نشست با حضور دکتر عبدالحسین بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، دکتر سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و دکتر ابراهیم صادقی‌فر، رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، و جمعی از مدیران، کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه صنایع خلاق تشکیل شد.

در این جلسه، بر ضرورت شکل‌گیری یک سازوکار فرادستگاهی منسجم برای حمایت واقعی از فعالان صنایع خلاق، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، تقویت اشتغال پایدار و تسهیل مسیر تجاری‌سازی ایده‌های نو تأکید شد. همچنین رویداد ملی «مانوین» به‌عنوان یک بستر ملی برای اتصال حلقه‌های سیاست‌گذاری، تأمین مالی، آموزش مهارتی و توسعه بازار معرفی شد.

صنایع خلاق، راهکاری برای برای ساماندهی اشتغال غیررسمی

دکتر سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این نشست با اشاره به نقش تحول‌آفرین صنایع خلاق در بازار کار کشور اظهار کرد: توسعه صنایع خلاق می‌تواند راهکاری برای ساماندهی مشاغل غیررسمی و کاذب در مناطق مختلف کشور باشد. ما باید به سمت اتصال واقعی افراد به زنجیره ارزش حرکت کنیم.

وی افزود: تمرکز ما صرفاً بر آموزش‌های عمومی نیست، بلکه هدف اصلی این است که افراد و گروه‌های هدف بتوانند وارد بازار واقعی شوند، محصول تولید کنند و به درآمد پایدار برسند. اگر این اتصال به بازار شکل نگیرد، آموزش به تنهایی اثرگذاری لازم را نخواهد داشت.

حسینی همچنین بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: رویداد مانوین می‌تواند نقطه اتصال سیاست‌گذاری، مهارت‌آموزی، حمایت مالی و توسعه بازار باشد و از این منظر نقش کلیدی در آینده اشتغال کشور ایفا کند.

مانوین رویدادی امیدآفرین

دکتر عبدالحسین بهرامی در این نشست با تأکید بر ضرورت دقت در طراحی سیاست‌های حمایتی گفت:

هرگونه حمایت در حوزه صنایع خلاق باید با شفافیت کامل، ارزیابی تخصصی و به دور از بوروکراسی‌های زائد اداری انجام شود. اگر مرزهای مفهومی این حوزه به‌درستی تعریف نشود، ممکن است حمایت‌ها از مسیر اصلی منحرف شود.

وی با اشاره به اهمیت رویداد ملی مانوین افزود: مانوین باید به یک رویداد امیدآفرین و اثرگذار تبدیل شود، نه یک برنامه تشریفاتی. دوره تفاهم‌نامه‌های غیرعملیاتی به پایان رسیده و امروز آنچه اهمیت دارد، اجرای واقعی و قابل سنجش سیاست‌ها در زیست‌بوم صنایع خلاق است.

بهرامی همچنین بر ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی تأکید کرد و گفت: هر اقدامی در این حوزه باید به گونه‌ای باشد که اعتماد فعالان و کارآفرینان تقویت شود، نه اینکه صرفاً در سطح اسناد باقی بماند.

رییس موسسه کار و تامین اجتماعی: مانوین یک رویداد نیست، یک پلتفرم حکمرانی نوین است

دکتر ابراهیم صادقی‌فر، رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، نیز در این نشست با اشاره به پیشینه شکل‌گیری نگاه به صنایع خلاق گفت:توسعه صنایع خلاق و نوآوری اجتماعی از رویکردهای راهبردی این مؤسسه است و این مسیر سال‌هاست در قالب مطالعات، سیاست‌پژوهی و اقدامات اجرایی دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه صنایع خلاق می‌تواند به یکی از پیشران‌های اصلی توسعه پایدار تبدیل شود، افزود:

با توجه به مأموریت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه اشتغال، رفاه اجتماعی و مهارت‌آموزی، صنایع خلاق ظرفیت آن را دارد که به موتور محرک اقتصاد نوآورانه کشور تبدیل شود.

صادقی‌فر با اشاره به برنامه‌های عملیاتی در این حوزه تصریح کرد: در همین راستا، گروه علمی مطالعات فرهنگی و صنایع خلاق در مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با رویکردی علمی، پژوهشی، آموزشی و مشاوره‌ای شکل گرفته و مأموریت آن پشتیبانی فکری و اجرایی از این زیست‌بوم است.

در این جلسه به برخی اقدامات حمایتی نظیر تخصیص سهمی از منابع تسهیلات خرد بانکی به کسب‌وکارهای خلاق، هدایت و معرفی محصولات و خدمات صنایع به سازمان ها و همچنین رفع موانع بیمه‌ای و صنفی فعالان این حوزه اشاره شد.

حرکت به سمت حکمرانی یکپارچه در صنایع خلاق

در پایان این نشست، بر تداوم همکاری و هم‌افزایی میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی ،فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری تأکید شد.

رویداد ملی «مانوین» به‌عنوان بستری ملی برای هم‌گرایی ظرفیت‌ها، ارتقای زیست‌بوم صنایع خلاق و حمایت از کارآفرینان، شرکت‌ها و فعالان نوآور میباشد که به دنبال شکل‌دهی به یک الگوی جدید حکمرانی در اقتصاد خلاق کشور است

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