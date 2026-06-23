به گزارش روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی، دکتر ابراهیم صادقی‌فر در این مراسم با تأکید بر اهمیت مهارت‌های ارائه و معرفی توانمندی‌های حرفه‌ای اظهار کرد: به طور مثال وکیلی که بتواند خدمات و توانایی‌های خود را به‌درستی ارائه و پرزنت کند، درآمد بیشتری نسبت به سایر وکلای هم‌سطح خود خواهد داشت. این موضوع در بسیاری از مشاغل صدق می‌کند.

وی با اشاره به نقش آموزش در توسعه کسب‌وکارها افزود: نگاه مؤسسه کار و تأمین اجتماعی بر این است که آموزش‌های مرتبط با کسب‌وکار برای همه اقشار جامعه و متناسب با توانایی‌ها و نیازهای آنان ارائه شود تا سطح آگاهی و مهارت افراد در این حوزه ارتقا یابد.

رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی ضمن تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف در حوزه اشتغال گفت: در این مسیر همکاری‌های مناسبی با معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داریم. همچنین کمیته امداد امام خمینی(ره)، صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مرتبط نیز همکاری‌های ارزشمندی در این زمینه داشته‌اند.

وی ادامه داد: این همکاری‌ها باید در سطح گسترده‌تری دنبال شود تا بتوانیم به جای ارائه حمایت‌های مقطعی، زمینه توانمندسازی پایدار افراد را فراهم کنیم و در عمل به جای ماهی‌دادن، ماهیگیری‌کردن را آموزش دهیم.

صادقی‌فر با اشاره به اهمیت نقش منتورها و تسهیل‌گران در فرآیند آموزش و توسعه کسب‌وکارها اظهار کرد: در دوره‌های آموزشی باید منتورها و تسهیل‌گران به شکل مؤثر و حرفه‌ای حضور داشته باشند. مؤسسه کار و تأمین اجتماعی نیز آمادگی دارد در حوزه آموزش منتورهای اشتغال و کسب‌وکار همکاری و مشارکت کند.

وی همچنین بر ضرورت طراحی هدفمند برنامه‌های آموزشی تأکید کرد و گفت: آموزش‌ها باید به صورت طبقه‌بندی‌شده و متناسب با نیازهای هر گروه ارائه شوند. نیازهای آموزشی صاحبان کسب‌وکار، کارجویان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی یکسان نیست و برنامه‌های آموزشی باید با توجه به این تفاوت‌ها تدوین شوند.

رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با بیان اینکه بسیاری از صاحبان کسب‌وکار با وجود برخورداری از توانایی‌های فنی و تخصصی بالا، در معرفی و ارائه ظرفیت‌های خود با چالش مواجه هستند، اظهار کرد: امروز کسب‌وکارهای متعددی را مشاهده می‌کنیم که محصولات و خدمات ارزشمندی دارند اما به دلیل ضعف در مهارت‌های ارائه، بازاریابی و معرفی توانمندی‌های خود، از دستیابی به فرصت‌های بیشتر بازمی‌مانند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تقویت مهارت‌های نرم، آموزش‌های کسب‌وکار و توسعه شبکه‌های حمایتی و مشاوره‌ای می‌تواند نقش مهمی در پایداری مشاغل خرد، افزایش بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال ایفا کند.

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