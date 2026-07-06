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احمد میدری در آیین تشییع و وداع با قائد شهید امت:

پزشکیان و قالیباف تربیت‌یافتگان مکتب آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر شهیدمان هستند

پزشکیان و قالیباف تربیت‌یافتگان مکتب آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر شهیدمان هستند
کد خبر : 1811566
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دولت تحت هدایت رهبر معظم انقلاب، سیاست‌های خود را ادامه خواهد داد

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر تداوم مسیر عزت و اقتدار کشور، گفت: دکتر مسعود پزشکیان و دکتر محمدباقر قالیباف تربیت‌یافتگان مکتب آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر شهیدمان هستند. همان‌گونه که رهبر شهیدمان فرزند مکتب حضرت امام خمینی(ره) بودند.‌ آن‌ها سازشکار نبوده و راه عزت ایران را دنبال می‌کنند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، "احمد میدری"، امروز ضمن حضور در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهیدمان افزود:مردم مطمئن باشند، دولت زیر نظر رهبر مظعم انقلاب سیاست‌های خود را دنبال کرده و می‌کند و وحدت پشتوانۀ موشک‌های ماست و همه باید در حفظ این وحدت کوشا باشیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به آخرین دیدار خود با اقای شهید ابران گفت: ایشان  تمرکز ویژه ای بر معیشت و ارتقای جایگاه کارگران داشتند.در آن دیدار، ایشان مستقیماً درباره برنامه‌های کلان وزارتخانه برای جامعه کارگری پرسش کردند که بنده بر دو محور «تأمین مسکن کارگری» و «توسعه مهارت‌آموزی» تاکید کردم. ایشان ضمن تأیید این اولویت‌ها، بر اهمیت حیاتی این دو اقدام برای بهبود وضعیت کارگران تأکید داشتند.

وزیر کار با بیان اینکه رهبر شهید در جلسات متعدد با کارگران، رویکردی نوآورانه و اخلاق‌مدارانه را دنبال می‌کردند، افزود: ایشان نگاهِ تقابلی سنتی بین کارگر و کارفرما را به نگاهی مبتنی بر «تکامل متقابل» تغییر دادند. رهبر شهید معتقد بودند که کارگر و کارفرما به عنوان دو بازوی مکمل، تنها با هم‌افزایی می‌توانند به شکوفایی تولید و تحقق اهداف مشترک اقتصادی دست یابند.

میدری تأکید کرد: رهبر شهید در جلسات خود محورهای عملیاتی مهمی نظیر کاهش حوادث ناشی از کار، تأمین مسکن و مهارت‌آموزی را به عنوان وظایف حاکمیتی پیگیری می‌کردند. ایشان نه تنها در مقام رهبر، بلکه در قامت یک معلم اخلاق در این جلسات حاضر می‌شدند و مکتبی تازه در مدیریتِ مبتنی بر کرامت انسانی را به ما معرفی کردند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: وزارت کار با الهام از این نگاه راهبردی، متعهد است که مسیر بهبود وضعیت کارگران را که از دغدغه‌های اصلی آن «رهبر شهید» بود، با جدیت و به عنوان یک اولویت ملی تا حصول نتیجه نهایی ادامه دهد.

 

 

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