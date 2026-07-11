تعاون پلاس
شبکهسازی؛ حلقه مفقوده توسعه تعاونیها
جالب است که با وجود تفاوت دیدگاهها و تخصص مهمانان «تعاون پلاس»، تقریباً همه آنها بر یک موضوع اتفاقنظر دارند؛ بدون شبکهسازی، توسعه تعاون ممکن نیست.
تعاونیهای پراکنده، هرچند توانمند، در اقتصاد رقابتی امروز اثرگذاری محدودی دارند. اما زمانی که در قالب شبکههای تخصصی، زنجیرههای تأمین، زنجیرههای ارزش و زنجیرههای مالی به یکدیگر متصل شوند، میتوانند قدرت چانهزنی، بهرهوری، نوآوری و سهم خود از بازار را بهطور چشمگیری افزایش دهند.
اگر میخواهیم تعاون از ظرفیتهای پراکنده به یک قدرت اقتصادی اثرگذار تبدیل شود، باید از همین نقطه آغاز کنیم؛ شبکهسازی.