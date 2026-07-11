خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تعاون پلاس برگزار شد

تعاون پلاس برگزار شد
کد خبر : 1811467
لینک کوتاه کپی شد.

در تازه‌ترین قسمت از برنامه «تعاون پلاس»، با موضوع «قانون تعاون؛ چالش‌ها و راهکارها»، مهم‌ترین مسائل حقوقی بخش تعاون با حضور صاحب‌نظران این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست تخصصی، آقای کثیری، رئیس مرکز حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آقای شفایی، مدیرکل پیشین دفتر حقوقی وزارت تعاون و دکتر علی‌حسین شهریور دبیرکل خانه تعاونگران درباره مهم‌ترین چالش‌های حقوقی بخش تعاون، از جمله ضرورت بازنگری قانون بخش تعاون، تقویت ضمانت اجراها، مسئولیت مدیران و بازرسان، اختلافات تعاونی‌های مسکن، داوری تخصصی، مجامع الکترونیکی و راهکارهای اصلاح نظام حقوقی این بخش به تبادل نظر پرداختند.
این گفت‌وگو بر این نکته تأکید داشت که توسعه بخش تعاون، علاوه بر حمایت‌های اقتصادی، نیازمند قوانین روزآمد، شفاف، کارآمد و متناسب با تحولات امروز است و اصلاح قانون باید با مشارکت فعالان بخش تعاون، متخصصان حقوقی و سیاست‌گذاران انجام شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل