تعاون پلاس برگزار شد
در تازهترین قسمت از برنامه «تعاون پلاس»، با موضوع «قانون تعاون؛ چالشها و راهکارها»، مهمترین مسائل حقوقی بخش تعاون با حضور صاحبنظران این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست تخصصی، آقای کثیری، رئیس مرکز حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آقای شفایی، مدیرکل پیشین دفتر حقوقی وزارت تعاون و دکتر علیحسین شهریور دبیرکل خانه تعاونگران درباره مهمترین چالشهای حقوقی بخش تعاون، از جمله ضرورت بازنگری قانون بخش تعاون، تقویت ضمانت اجراها، مسئولیت مدیران و بازرسان، اختلافات تعاونیهای مسکن، داوری تخصصی، مجامع الکترونیکی و راهکارهای اصلاح نظام حقوقی این بخش به تبادل نظر پرداختند.
این گفتوگو بر این نکته تأکید داشت که توسعه بخش تعاون، علاوه بر حمایتهای اقتصادی، نیازمند قوانین روزآمد، شفاف، کارآمد و متناسب با تحولات امروز است و اصلاح قانون باید با مشارکت فعالان بخش تعاون، متخصصان حقوقی و سیاستگذاران انجام شود.