تعاون پلاس برگزار شد

در این نشست تخصصی، آقای کثیری، رئیس مرکز حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آقای شفایی، مدیرکل پیشین دفتر حقوقی وزارت تعاون و دکتر علی‌حسین شهریور دبیرکل خانه تعاونگران درباره مهم‌ترین چالش‌های حقوقی بخش تعاون، از جمله ضرورت بازنگری قانون بخش تعاون، تقویت ضمانت اجراها، مسئولیت مدیران و بازرسان، اختلافات تعاونی‌های مسکن، داوری تخصصی، مجامع الکترونیکی و راهکارهای اصلاح نظام حقوقی این بخش به تبادل نظر پرداختند.

این گفت‌وگو بر این نکته تأکید داشت که توسعه بخش تعاون، علاوه بر حمایت‌های اقتصادی، نیازمند قوانین روزآمد، شفاف، کارآمد و متناسب با تحولات امروز است و اصلاح قانون باید با مشارکت فعالان بخش تعاون، متخصصان حقوقی و سیاست‌گذاران انجام شود.

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