قانون تعاون؛ چالشها و راهکارها
آیا قانون بخش تعاون، پاسخگوی نیازهای امروز اقتصاد و تعاونیهاست؟ چالشهای حقوقی بخش تعاون کداماند و برای اصلاح قانون چه باید کرد؟
به گزارش ایلنا، در این برنامه، با حضور سه تن از صاحبنظران حقوقی بخش تعاون، مهمترین مسائل و چالشهای حقوقی از جمله: اصلاح قانون بخش تعاون ضمانت اجرای قوانین تعاونیهای مسکن و اختلافات حقوقی داوری تخصصی تعاون مجامع الکترونیکی مسئولیت مدیران و بازرسان و مهمترین اولویتهای بازنگری قانون را بررسی خواهیم کرد.
مهمانان برنامه: دکتر علیحسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران آقای جواد کثیری، رئیس مرکز حقوقی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آقای محمدرضا شفائی، مدیرکل پیشین دفتر حقوقی وزارت تعاون
چهارشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۰۰
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https://www.aparat.com/lssi/liveمنتظر همراهی شما در این گفتوگوی تخصصی و کاربردی هستیم.