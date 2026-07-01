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قانون تعاون؛ چالش‌ها و راهکارها

قانون تعاون؛ چالش‌ها و راهکارها
کد خبر : 1807328
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آیا قانون بخش تعاون، پاسخگوی نیازهای امروز اقتصاد و تعاونی‌هاست؟ چالش‌های حقوقی بخش تعاون کدام‌اند و برای اصلاح قانون چه باید کرد؟

به گزارش ایلنا، در این برنامه، با حضور سه تن از صاحب‌نظران حقوقی بخش تعاون، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های حقوقی از جمله:  اصلاح قانون بخش تعاون ضمانت اجرای قوانین تعاونی‌های مسکن و اختلافات حقوقی داوری تخصصی تعاون مجامع الکترونیکی مسئولیت مدیران و بازرسان و مهم‌ترین اولویت‌های بازنگری قانون را بررسی خواهیم کرد. 

 مهمانان برنامه: دکتر علی‌حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران  آقای جواد کثیری، رئیس مرکز حقوقی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آقای محمدرضا شفائی، مدیرکل پیشین دفتر حقوقی وزارت تعاون

 چهارشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۰۰

 لینک پخش زنده از آپارات

https://www.aparat.com/lssi/liveمنتظر همراهی شما در این گفت‌وگوی تخصصی و کاربردی هستیم.

 

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