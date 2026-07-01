به گزارش ایلنا، در این برنامه، با حضور سه تن از صاحب‌نظران حقوقی بخش تعاون، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های حقوقی از جمله: اصلاح قانون بخش تعاون ضمانت اجرای قوانین تعاونی‌های مسکن و اختلافات حقوقی داوری تخصصی تعاون مجامع الکترونیکی مسئولیت مدیران و بازرسان و مهم‌ترین اولویت‌های بازنگری قانون را بررسی خواهیم کرد.

مهمانان برنامه: دکتر علی‌حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران آقای جواد کثیری، رئیس مرکز حقوقی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آقای محمدرضا شفائی، مدیرکل پیشین دفتر حقوقی وزارت تعاون

چهارشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۰۰

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