انعقاد تفاهمنامه همکاری میان مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و دبیرخانه هیئتامنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه
بهمنظور توسعه همکاریهای علمی، آموزشی، پژوهشی و سیاستپژوهی و با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک در حوزه کار، رفاه و تأمین اجتماعی، تفاهمنامه همکاری میان مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و دبیرخانه هیئتامنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه به امضا رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، این تفاهمنامه با امضای دکتر ابراهیم صادقیفر، رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، و دکتر علی نصیریاقدم، دبیر هیئتامنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه، در راستای تحقق مأموریتهای مشترک، تقویت تعاملات علمی و پژوهشی و اجرای بند «پ» ماده ۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور منعقد شد.
بر اساس این تفاهمنامه، طرفین با هدف ارتقای فعالیتهای علمی، آموزشی، پژوهشی و مطالعاتی در حوزه کار، رفاه و تأمین اجتماعی، توسعه آموزشهای کاربردی و مهارتی، تقویت پیوند میان سیاستگذاری، اجرا و پژوهش، بهرهگیری از ظرفیتهای علمی کشور، توسعه دانش مدیریتی نوین و ارتقای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد، همکاریهای مشترک خود را گسترش خواهند داد.
در چارچوب این همکاری، استفاده مشترک از ظرفیتهای اطلاعاتی، پژوهشی، خدمات مشاورهای، تجربیات و توانمندیهای منابع انسانی دو مجموعه در دستور کار قرار گرفته است. همچنین اجرای طرحهای پژوهشی مشترک، هدایت پایاننامههای کارشناسی ارشد، رسالههای دکتری تخصصی و حرفهای، طرحهای پسادکتری و پروژههای ارتباط با جامعه و صنعت از دیگر محورهای این تفاهمنامه به شمار میرود.
بر اساس مفاد تفاهمنامه، دو طرف در زمینه طراحی و اجرای دورههای آموزشی تخصصی، تهیه محتوای آموزشی در حوزههای رفاه و تأمین اجتماعی، تحول دیجیتال، حکمرانی داده و هوش مصنوعی، برگزاری دورههای MBA و DBA، کلاسهای حضوری، آموزشهای مجازی و وبینارهای تخصصی نیز همکاری خواهند کرد.
همکاری در برگزاری همایشها، نشستهای علمی، کارگاههای آموزشی، دورههای کوتاهمدت و بلندمدت، اجرای فرصتهای مطالعاتی برای کارشناسان، تشکیل اتاقهای فکر تخصصی، کارگروههای علمی و بهرهگیری از ظرفیت استادان، مدیران و صاحبنظران از دیگر زمینههای پیشبینیشده در این تفاهمنامه است.
بر اساس این سند همکاری، طرفین همچنین در تألیف، ترجمه، تدوین و انتشار کتابها، مقالات، نشریات علمی، گزارشهای سیاستی و ماهنامههای تخصصی، اطلاعرسانی دستاوردهای پژوهشی و رویدادهای علمی، بهرهبرداری متقابل از منابع کتابخانهای، تجهیزات آموزشی و پژوهشی و امکانات تخصصی، حضور در نمایشگاهها و رویدادهای ملی و بینالمللی و توسعه فعالیتهای پژوهشی معطوف به سیاستگذاری عمومی و اجتماعی همکاری خواهند داشت.
از دیگر محورهای این تفاهمنامه میتوان به طراحی و اجرای پروژههای کلان ملی در زمینه جمعآوری، پردازش و تحلیل دادههای مرتبط با حوزههای مأموریتی طرفین و همچنین تولید و انتشار محتوای آموزشی الکترونیکی، چندرسانهای و دورههای برخط با استفاده از ظرفیت استودیوی حرفهای مؤسسه کار و تأمین اجتماعی اشاره کرد.
مطابق مفاد تفاهمنامه، برای اجرای مؤثر برنامهها، کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان دو طرف تشکیل خواهد شد که وظیفه برنامهریزی، پیگیری، هماهنگی و تدوین سازوکارهای اجرایی همکاریها را بر عهده دارد و تصمیمات این کارگروه مبنای انعقاد قراردادهای اجرایی خواهد بود.
بر اساس این تفاهمنامه، هرگونه اقدام اجرایی، مالی و عملیاتی در قالب قراردادهای مستقل و پس از تصویب مراجع ذیصلاح طرفین انجام میشود. همچنین رعایت محرمانگی اطلاعات، حفظ حقوق مادی و معنوی دستاوردهای مشترک و تعیین نحوه مالکیت آثار تولیدی در قراردادهای مستقل پیشبینی شده است.
این تفاهمنامه از تاریخ امضا به مدت سه سال اعتبار دارد و در صورت توافق طرفین، برای دورههای بعدی قابل تمدید خواهد بود.