بیانیه خانه کارگر شهرستان ری در محکومیت حملات آمریکا و اسرائیل به مراکز صنعتی

به گزارش خبرنگار ایلنا، خانه کارگر شهرستان ری به مناسبت حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های صنعتی ایران و خسارات جانی و مالی وارده به کارگران عزیز، بیانیه‌ای صادر کرد. مشروح این بیانیه به شرح زیر است:

باکمال تاسف در روزگاری که جهان بیش از پیش نیازمند صلح و ثبات و عدالت و رعایت کرامت انسانیست

سیاست های تجاوزکارانه استکبار جهانی بسرکردگی آمریکای جنایت کار واسرائیل غاصب حمله به زیر ساخت های غیرنظامی وانسان های بیگناه را آغاز نموده است

حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیو نیستی به مراکز صنعتی تولیدی و کارخانه های ایران که منجر بشهادت و مجروح شدن جمعی از کارگران عزیز و بیگناه که در سنگر تولید مشغول جهاد فی سبیل الله بوده اند گردیده است

این حرکت وحشیانه را بشدت محکوم نموده و امیدواریم وجدان های بیدار جهانی نسبت به این حرکت مذبوحانه عکس العمل مناسب نشان داده و نهادهای بین المللی مانند شورای امنیت سازمان ملل را وادار به عکس العمل مناسب نموده و آنرا بشدت محکوم نمایند خواهان پاسخگویی عاملان جنایت کار آن باشند

بی تردید سکوت در مقابل این حرکات بی شرمانه صلح و ثبات جهانی و منطقه ایران به خطر می اندازد

در پایان به روح مطهر تمامی شهدا مخصوصا شهدای جامعه کارگری سلام و درود صلوات فرستاده برای مجروحان آن شفای عاجل وبرای خانواده ها وبازماندگان عزیز آنها صبر شکیبایی واجر اخروی از درگاه حضرت حق مسئلت می نمائیم

دبیر وهیئت اجرائی خانه کارگر شهرستان ری.

