برنده نشان «شایستگی کارآفرینی جوانان ایران» مشخص شد
بهدنبال ارزیابیهای تخصصی مجمع ملی جوانان ایران، «نشان شایستگی در کارآفرینی جوانان» به پاس نقش مؤثر در توانمندسازی نسل جوان و توسعه فعالیتهای نوآورانه در حوزه بازارهای مالی، به علی نیکافروز، مشاور حوزه کسبوکار و فعال برجسته بازارهای جهانی اهدا شد.
به گزارش ایلنا، در آیین تجلیل مجمع ملی جوانان ایران، نشان شایستگی کارآفرینی جوانان به علی نیکافروز اعطا شد.
نیکافروز پس از کسب تجربه در حوزه تجارت و قراردادهای بینالمللی، با نگاهی حرفهای و مبتنی بر تحلیل، فعالیت خود را در بازار جهانی ادامه داد. تمرکز بر یادگیری مستمر، تحلیل روزانه و مدیریت ریسک، او را به مرحلهای از سودآوری پایدار رساند که فعالیت حرفهایاش را از سطح فردی فراتر برده و به یک مسیر آموزشی و اثرگذار در حوزه بازارهای مالی با ۱۰ سابقه تبدیل کرده است. مسیری که امروز بهعنوان نمونهای قابل اتکا برای ورود حرفهای جوانان به بازارهای مالی شناخته میشود.
مجمع ملی جوانان ایران در متن لوح تقدیر اعطایی، از نوآوری، اثرگذاری آموزشی و نقش علی نیکافروز در ترویج فرهنگ کارآفرینی، ایجاد فرصتهای جدید و پشتیبانی از مسیر درآمدزایی جوانان قدردانی کرده است.