نیک‌افروز پس از کسب تجربه در حوزه تجارت و قراردادهای بین‌المللی، با نگاهی حرفه‌ای و مبتنی بر تحلیل، فعالیت خود را در بازار جهانی ادامه داد. تمرکز بر یادگیری مستمر، تحلیل روزانه و مدیریت ریسک، او را به مرحله‌ای از سودآوری پایدار رساند که فعالیت حرفه‌ای‌اش را از سطح فردی فراتر برده و به یک مسیر آموزشی و اثرگذار در حوزه بازارهای مالی با ۱۰ سابقه تبدیل کرده است. مسیری که امروز به‌عنوان نمونه‌ای قابل اتکا برای ورود حرفه‌ای جوانان به بازارهای مالی شناخته می‌شود.

مجمع ملی جوانان ایران در متن لوح تقدیر اعطایی، از نوآوری، اثرگذاری آموزشی و نقش علی نیک‌افروز در ترویج فرهنگ کارآفرینی، ایجاد فرصت‌های جدید و پشتیبانی از مسیر درآمدزایی جوانان قدردانی کرده است.

