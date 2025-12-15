همزمان با هفته پژوهش و فناوری؛
جشنواره ملی پژوهشگران برتر برگزار میشود
جشنواره ملی پژوهشگران برتر همزمان با هفته پژوهش و فناوری ۱۴۰۴ و به همت موسسه کار و تامین اجتماعی با محوریت «سرمایهگذاری در تولید با پشتوانه پژوهش و فناوری» برگزار میشود.
این جشنواره با هدف تقدیر از پژوهشگران و طرحهای مسئلهمحور در حوزه کار، اشتغال، رفاه اجتماعی و توسعه فناوری و برجستگی نقش پژوهش در ارتقای تولید، افزایش بهرهوری و حل مسائل دستگاههای اجرایی برگزار خواهد شد و بستری برای پیوند میان تحقیق دانشگاهی و نیازهای واقعی حوزه تولید و بازار کار فراهم میکند.
برنامههای هفته پژوهش و فناوری از ۲۲ آذرماه آغاز و تا ۲۹ همینماه، با محوریت اصلی امسال با عنوان «سرمایهگذاری در تولید با پشتوانه پژوهش و فناوری» ادامه خواهد داشت. این رویداد با مشارکت مجموعهای از سازمانها، پژوهشکدهها و مراکز علمی و تخصصی وابسته به وزارت تعاون و مؤسسه کار و تأمین اجتماعی انجام میشود و بهمنظور تقویت نقش پژوهش در سیاستگذاری، توسعه فناوری و ارتقای بهرهوری در حوزه کار و رفاه طراحی شده است.
جشنواره ملی پژوهشگران برتریکی از برنامههای محوری هفته پژوهش و فناوری است و تمرکز هفته پژوهش امسال بر طرحهایی است که بتوانند پژوهش را به سرمایهگذاری مؤثر در تولید تبدیل کنند.
ضمن برگزاری این جشنواره یادواره استاد فرزانه، دکتر علیرضا صدرا، رئیس اسبق موسسه کار و تامین اجتماعی برگزار خواهد شد.