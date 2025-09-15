ایران در کریدور زنگزور نقش آفرین است/ انحراف در مسیر امکانپذیر نیست

محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه یک سال از تشکیل ستاد ملی ترانزیت می‌گذرد اما تا کنون یک جلسه هم در این ستاد برگزار نشده‌است، اظهار داشت: در برنامه هفتم طبق حکم ماده ۵٧، ایجاد ستاد ملی گذر مرز به مرز یا ستاد ملی ترانزیت دیده و تشکیل شده است. رییس این ستاد رییس جمهور و در غیاب وی معاون اول خواهد بود و دبیر این ستاد هم وزیر راه و شهرسازی تعیین شده‌است.

وی با بیان اینکه وظیفه ستاد سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی درباره تمام موضوعات مرتبط با ترانزیت و لجستیک و حمل و نقل بین‌المللی است، گفت: در راستای انجام تکالیف ترانزیتی، تمام دستگاه‌های مرتبط با حمل و نقل و ترانزیت در این ستاد حضور دارند. هماهنگی با نهادهای زیربنایی از جمله شقوق حمل و نقل هوایی، دریایی، جاده‌ای و ریلی، اصلاح رویه نرم افزاری ترانزیت و بازنگری مقررات، حذف مجوزهای غیرضروری و کاهش زمان پاسخگویی دستگاه‌ها و ایجاد سیستم رهگیری از وظایف این ستاد محسوب می‌شود.

رییس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: یک سال از ابلاغ برنامه هفتم و تشکیل این ستاد گذشته است اما در این ستاد حتی یک جلسه هم برگزار نشده و از این رو تقاضای کتبی از رییس جمهور داشتیم که هر چه زودتر نسبت به برگزاری این جلسه با حضور نمایندگان تمام دستگاه ها اقدام کند.

رضایی کوچی گفت: به لحاظ موقعیت جغرافیایی ایران توانایی بالایی برای ترانزیت دارد از این رو باید انتقال کالا تسهیل شود. موضوع این است که دستگاه‌های تصمیم گیرنده متعددی در بحث ترانزیت دخیل هستند و موضوع مهم ترانزیت در کشور یک مدیریت واحد ندارد، از این رو این ستاد ملی ترانزیت تشکیل شد که آن هم پس از یکسال جلسه‌ای نداشت.

وی با اشاره به نگاه منتقدان نسبت به وضعیت ترانزیتی ایران و حذف کشورمان از کریدروهای منطقه تاکید کرد: کریدورها درگیر مسائل سیاسی شده‌اند و موضوع سیاسی و اقتصاد و دیپلماسی در فعالیت کریدورها بسیار نقش دارند به همین دلیل است که از هر دستگاه موثر از جمله وزارت امور خارجه نماینده‌ای در ستاد ملی ترانزیت باید حضور داشته باشد. از سوی دیگر، زیرساخت‌های ترانزیتی باید فراهم شود که در طول سال‌های گذشته این اقدامات به نحو شایسته موقعیت جغرافیایی کشور و پتانسیل‌های موجود،‌ انجام نشده است.

رییس کمیسیون عمران با بیان اینکه روز پنجشنبه هفته جاری اعضای کمیسیون عمران بازدیدی از مسیر کریدور زنگزور خواهند داشت، گفت: ایران در کریدور زنگزور نقش آفرین است اما عده‌ای می‌خواهند محدودیت‌هایی در این کریدور اعمال کنند و مسیر را منحرف کنند که این امکان پذیر نیست اما از خباثت دشمن نمی‌توان هیچ اقدامی را پیش بینی کرد.

رضایی کوچی تاکید کرد: در برنامه هفتم گفته شده که در سال اول برنامه باید ۴٠ میلیون تن کالا ترانزیت شود که در حال حاضر ۵٠ درصد این عدد در حال انجام است و میزان ترانزیت باید دو برابر افزایش پیدا کند.

انتهای پیام/