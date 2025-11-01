خبرگزاری کار ایران
با حضور پزشکیان انجام شد؛

امضای قراردادهای اجرای بزرگ‌ترین طرح جمع‌آوری گازهای مشعل کشور

امضای قراردادهای اجرای بزرگ‌ترین طرح جمع‌آوری گازهای مشعل کشور
در مراسمی با حضور رئیس‌جمهور، قراردادهای اجرای بزرگ‌ترین طرح ملی جمع‌آوری گازهای مشعل در حوزه عملیاتی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و فروش گاز مشعل به شرکت‌های بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان امضا شد.

به گزارش ایلنا، در مراسمی که صبح امروز، شنبه دهم آبان‌ماه ۱۴۰۴ با حضور مسعود پزشکیان و به صورت برخط  برگزار شد، ۱۲ قرارداد اجرای بزرگ‌ترین طرح ملی جمع‌آوری گازهای مشعل در حوزه عملیاتی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و همچنین فروش گاز مشعل به شرکت‌های بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان به امضا رسید.

بر اساس این قراردادها که با مشارکت شرکت‌های داخلی و بین‌المللی و با رویکرد توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و انتقال فناوری از سوی شرکت‌های خارجی به امضا رسید،  طی ۱۸ ماه آینده و با سرمایه‌گذاری بیش از ۸۰۰ میلیون دلار، عملیات جمع‌آوری گازهای همراه نفت (فلر) در گستره عملیاتی مناطق عملیاتی آغاجاری، اهواز، مسجدسلیمان و گچساران انجام خواهد شد؛ اقدامی که به‌منظور صیانت از سرمایه‌های ملی، کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی، و کمک به رفع ناترازی انرژی کشور در قالب بزرگترین طرح جمع‌آوری گازهای مشعل کشور تعریف شده است.

این طرح ملی که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی کشور و حضور فعال بخش خصوصی اجرا می‌شود، دستاوردهای قابل توجهی از جمله «خاموشی حدود ۳۰ مشعل در ۱۱ واحد بهره‌برداری»، « جلوگیری از هدررفت روزانه بیش از ۲۹۵ میلیون فوت‌مکعب گاز فلر»، « ایجاد بیش از ۵۵۰ میلیون دلار درآمد سالانه»،‌ « تولید ۸۰۰ هزار تن مایعات گازی در سال و تأمین خوراک پایدار صنایع پتروشیمی» و « تزریق ۲۰۰ میلیون فوت‌مکعب گاز سبک در روز به شبکه سراسری و کمک چشمگیر به تأمین انرژی در فصول سرد سال»،‌ را به همراه خواهد داشت.

این پروژه، افزون بر مزایای اقتصادی و صنعتی، گامی مهم در جهت ارتقای شاخص‌های محیط‌زیستی و توسعه پایدار صنعت نفت و گاز کشور محسوب می‌شود.

پزشکیان در این مراسم، ضمن قدردانی از تلاش‌های وزارت نفت برای ایجاد زمینه مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های راهبردی کشور، بر ضرورت اجرای دقیق و فوری این طرح‌ها تأکید کرد و افزود: برای حفظ سرمایه‌های ملی حتی یک روز نیز نباید از دست برود. اگر امکان‌پذیر باشد ـ و به باور من امکان‌پذیر است ـ باید این پروژه‌ها زودتر از موعد مقرر به نتیجه برسند.

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت جمع‌آوری کامل مشعل‌های سوزاننده گاز، گفت: نباید بگذاریم مشعل‌ها به صورت روزانه و در مقابل چشم ما سرمایه‌های ملی را بسوزانند. طرح‌های تکمیلی برای این هدف باید سریعاً به دولت ارائه و تصویب شوند.

پزشکیان همچنین با قدردانی از مشارکت شرکتهای بخش خصوصی در اجرای طرح جمع آوری گازهای مشعل، همکاری سازنده میان دولت، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی را پشتوانه‌ای مهم برای رفع موانع و تسریع در اجرای این طرح بزرگ دانست و صریح کرد: در مسیر اجرای این پروژه‌های ملی، اگر با هر مشکلی مواجه شدید، به مکاتبه بسنده نکنید و وارد چرخه بروکراسی نشوید؛ مستقیماً با دفتر ریاست‌جمهوری تماس بگیرید تا همان روز موضوع حل شود.

