به گزارش ایلنا، در مراسمی که صبح امروز، شنبه دهم آبان‌ماه ۱۴۰۴ با حضور مسعود پزشکیان و به صورت برخط برگزار شد، ۱۲ قرارداد اجرای بزرگ‌ترین طرح ملی جمع‌آوری گازهای مشعل در حوزه عملیاتی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و همچنین فروش گاز مشعل به شرکت‌های بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان به امضا رسید.

بر اساس این قراردادها که با مشارکت شرکت‌های داخلی و بین‌المللی و با رویکرد توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و انتقال فناوری از سوی شرکت‌های خارجی به امضا رسید، طی ۱۸ ماه آینده و با سرمایه‌گذاری بیش از ۸۰۰ میلیون دلار، عملیات جمع‌آوری گازهای همراه نفت (فلر) در گستره عملیاتی مناطق عملیاتی آغاجاری، اهواز، مسجدسلیمان و گچساران انجام خواهد شد؛ اقدامی که به‌منظور صیانت از سرمایه‌های ملی، کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی، و کمک به رفع ناترازی انرژی کشور در قالب بزرگترین طرح جمع‌آوری گازهای مشعل کشور تعریف شده است.

این طرح ملی که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی کشور و حضور فعال بخش خصوصی اجرا می‌شود، دستاوردهای قابل توجهی از جمله «خاموشی حدود ۳۰ مشعل در ۱۱ واحد بهره‌برداری»، « جلوگیری از هدررفت روزانه بیش از ۲۹۵ میلیون فوت‌مکعب گاز فلر»، « ایجاد بیش از ۵۵۰ میلیون دلار درآمد سالانه»،‌ « تولید ۸۰۰ هزار تن مایعات گازی در سال و تأمین خوراک پایدار صنایع پتروشیمی» و « تزریق ۲۰۰ میلیون فوت‌مکعب گاز سبک در روز به شبکه سراسری و کمک چشمگیر به تأمین انرژی در فصول سرد سال»،‌ را به همراه خواهد داشت.

این پروژه، افزون بر مزایای اقتصادی و صنعتی، گامی مهم در جهت ارتقای شاخص‌های محیط‌زیستی و توسعه پایدار صنعت نفت و گاز کشور محسوب می‌شود.

پزشکیان در این مراسم، ضمن قدردانی از تلاش‌های وزارت نفت برای ایجاد زمینه مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های راهبردی کشور، بر ضرورت اجرای دقیق و فوری این طرح‌ها تأکید کرد و افزود: برای حفظ سرمایه‌های ملی حتی یک روز نیز نباید از دست برود. اگر امکان‌پذیر باشد ـ و به باور من امکان‌پذیر است ـ باید این پروژه‌ها زودتر از موعد مقرر به نتیجه برسند.

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت جمع‌آوری کامل مشعل‌های سوزاننده گاز، گفت: نباید بگذاریم مشعل‌ها به صورت روزانه و در مقابل چشم ما سرمایه‌های ملی را بسوزانند. طرح‌های تکمیلی برای این هدف باید سریعاً به دولت ارائه و تصویب شوند.

پزشکیان همچنین با قدردانی از مشارکت شرکتهای بخش خصوصی در اجرای طرح جمع آوری گازهای مشعل، همکاری سازنده میان دولت، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی را پشتوانه‌ای مهم برای رفع موانع و تسریع در اجرای این طرح بزرگ دانست و صریح کرد: در مسیر اجرای این پروژه‌های ملی، اگر با هر مشکلی مواجه شدید، به مکاتبه بسنده نکنید و وارد چرخه بروکراسی نشوید؛ مستقیماً با دفتر ریاست‌جمهوری تماس بگیرید تا همان روز موضوع حل شود.

