خروج یک میلیون و ۱۰۰ هزار تبعه از کشور تا این لحظه

به گزارش خبرنگار ایلنا، اسکندر مومنی وزیر کشور بعد از ظهر یکشنبه ۱۹ مرداد ماه در نشست خبری روز خبرنگار اظهار کرد: روز خبرنگار را به همه خبرنگاران سخت کوش تبریک می گویم. همچنین یاد همه ی شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای رسانه ای را گرامی می داریم.

وزیر کشور ادامه داد: سه عامل بسیار مهم در پیروزی ایران در این جنگ ۱۲ روزه نقش داشت. اول همبستگی ملی بود که یک همبستگی بسیار خوب و فراتر از تصور همگان و به عبارتی یک شگفتی بزرگ برای ایران و دنیا ایجاد شد. دیدیم که از هر قومینتی در تشیع شهدا آمده بودند و محکوم کردند.

او با اشاره به نقش رسانه ها و خبرنگاران در همبستگی ملی، بیان کرد: همه رسانه ها در این همبستگی و دفاع سهم بسیار بزرگی داشتند. تصویر سازی از این همبستگی کار آسانی نبود و نمره خبرنگاران عزیز نمره بسیار بالایی است.

مومنی با اشاره به آمار اتباع خارج شده گفت: تا این لحظه بیش از یک‌میلیون و صد هزار نفر خارج شدند که بیش از ۷۰ درصدشان خودمعرف بودند. نگاه ستیزی نداریم و بسیاری از آن‌هایی که هستند، قانونی و با مجوز هستند. همه کشورهای دنیا نیز همین کار را می‌کنند. و با کمک شما این اتفاق تا این لحظه افتاد.

وی درباره انتقاد برخی خبرنگاران برای عدم حضور در نشستها در وزارت کشور گفت: شاید امکان نباشد از همه خبرنگاران برای نشست ها دعوت شود اما می شود تقسیم کرد و گزینشی نباشد هر رسانه جایگاه خاص خود را دارد و قابل احترام است.

وی خطاب به خانواده شهدای باقری و رجب پور ادامه داد: مردم قدردان شما هستید و شما تنها نیستید و قدردان زحمات شما هستیم.

این نشست با حضور خانواده شهیدان فرشته افردی خبرنگار دفاع پرس و سرلشکر باقری رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح و همسر و دختران شهید رجب پور سردبیر بخش خبر سازمان صدا و سیما برگزار شد و در پایان وزیر کشور از خانواده این شهدا تجلیل کرد.

