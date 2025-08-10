مومنی خبر داد؛
خروج یک میلیون و ۱۰۰ هزار تبعه از کشور تا این لحظه
وزیر کشور آخرین آمار خروج اتباع از کشور را اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اسکندر مومنی وزیر کشور بعد از ظهر یکشنبه ۱۹ مرداد ماه در نشست خبری روز خبرنگار اظهار کرد: روز خبرنگار را به همه خبرنگاران سخت کوش تبریک می گویم. همچنین یاد همه ی شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای رسانه ای را گرامی می داریم.
وزیر کشور ادامه داد: سه عامل بسیار مهم در پیروزی ایران در این جنگ ۱۲ روزه نقش داشت. اول همبستگی ملی بود که یک همبستگی بسیار خوب و فراتر از تصور همگان و به عبارتی یک شگفتی بزرگ برای ایران و دنیا ایجاد شد. دیدیم که از هر قومینتی در تشیع شهدا آمده بودند و محکوم کردند.
او با اشاره به نقش رسانه ها و خبرنگاران در همبستگی ملی، بیان کرد: همه رسانه ها در این همبستگی و دفاع سهم بسیار بزرگی داشتند. تصویر سازی از این همبستگی کار آسانی نبود و نمره خبرنگاران عزیز نمره بسیار بالایی است.
مومنی با اشاره به آمار اتباع خارج شده گفت: تا این لحظه بیش از یکمیلیون و صد هزار نفر خارج شدند که بیش از ۷۰ درصدشان خودمعرف بودند. نگاه ستیزی نداریم و بسیاری از آنهایی که هستند، قانونی و با مجوز هستند. همه کشورهای دنیا نیز همین کار را میکنند. و با کمک شما این اتفاق تا این لحظه افتاد.
وی درباره انتقاد برخی خبرنگاران برای عدم حضور در نشستها در وزارت کشور گفت: شاید امکان نباشد از همه خبرنگاران برای نشست ها دعوت شود اما می شود تقسیم کرد و گزینشی نباشد هر رسانه جایگاه خاص خود را دارد و قابل احترام است.
وی خطاب به خانواده شهدای باقری و رجب پور ادامه داد: مردم قدردان شما هستید و شما تنها نیستید و قدردان زحمات شما هستیم.
این نشست با حضور خانواده شهیدان فرشته افردی خبرنگار دفاع پرس و سرلشکر باقری رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح و همسر و دختران شهید رجب پور سردبیر بخش خبر سازمان صدا و سیما برگزار شد و در پایان وزیر کشور از خانواده این شهدا تجلیل کرد.