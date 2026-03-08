سپاه:
عملیاتهای جداگانه علیه گروههای تجزیه طلب و برخی مواضع آمریکا در منطقه انجام شد
کد خبر : 1759823
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مورد اصابت قرار دادن مواضع گروههای تجزیه طلب و تروریستهای آمریکایی خبر داد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه اعلام کرد: مواضع گروههای تجزیه طلب در دو نقطه در شمال غرب توسط یگان موشکی نیروی زمینی سپاه مورد اصابت دقیق قرار گرفت.
روابط عمومی سپاه همچنین در اطلاعیه دیگری اعلام کرد: مقر تروریستهای آمریکایی در پایگاه عریفجان توسط یگانهای موشکی نیروی زمینی سپاه مورد اصابت موشکهای نقطه زن قرار گرفت.