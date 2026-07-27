مراحل فنی «گل سر صورتی» به پایان رسید

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «گل سرِ صورتی» به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی مریم پدمه، به‌عنوان نخستین تجربه بلند این فیلمساز، با روایتی اجتماعی آماده نمایش شد.

«گل سرِ صورتی» داستانی تلخ از عشق، مادری و زخم‌های پنهان جامعه را روایت می‌کند. فقیهه سلطانی در یکی از متفاوت‌ترین نقش‌های کارنامه هنری خود، در قالب مادری با آشفتگی روانی ظاهر شده است. امیرارسلان صفخانی و ندا نظری دیگر بازیگران اصلی این فیلم کوتاه هستند.

عوامل اصلی این پروژه عبارت‌اند از: نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان: مریم پدمه، مجری طرح: مجید رایگان، مدیر تولید: علی صفخانی، دستیار اول کارگردان: سید احمد حسینی، مدیر برنامه‌ریزی: مرجان حیدرزاده، مدیر فیلمبرداری: فرزام گل‌سفیدی، صدابردار: حسین پورحسینی، طراح صحنه و لباس: نیره اشتیانی، طراح گریم: یلدا محمدپناه، تدوین: حسین جورقاسمی، صداگذاری: مهدی جمشیدی، مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد، دستیار دوم کارگردان: آرمین معصومی، منشی صحنه: سمیه شهرابی، عکاس: نیما موسوی، فیلمبردار پشت صحنه: پوریا قربانی، مدیر تدارکات: اکرم بالوایه.

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