مراحل فنی «گل سر صورتی» به پایان رسید
مراحل فنی فیلم کوتاه «گل سرِ صورتی» به پایان رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم کوتاه «گل سرِ صورتی» به نویسندگی، تهیهکنندگی و کارگردانی مریم پدمه، بهعنوان نخستین تجربه بلند این فیلمساز، با روایتی اجتماعی آماده نمایش شد.
«گل سرِ صورتی» داستانی تلخ از عشق، مادری و زخمهای پنهان جامعه را روایت میکند. فقیهه سلطانی در یکی از متفاوتترین نقشهای کارنامه هنری خود، در قالب مادری با آشفتگی روانی ظاهر شده است. امیرارسلان صفخانی و ندا نظری دیگر بازیگران اصلی این فیلم کوتاه هستند.
عوامل اصلی این پروژه عبارتاند از: نویسنده، تهیهکننده و کارگردان: مریم پدمه، مجری طرح: مجید رایگان، مدیر تولید: علی صفخانی، دستیار اول کارگردان: سید احمد حسینی، مدیر برنامهریزی: مرجان حیدرزاده، مدیر فیلمبرداری: فرزام گلسفیدی، صدابردار: حسین پورحسینی، طراح صحنه و لباس: نیره اشتیانی، طراح گریم: یلدا محمدپناه، تدوین: حسین جورقاسمی، صداگذاری: مهدی جمشیدی، مشاور رسانهای: امین اعتمادیمجد، دستیار دوم کارگردان: آرمین معصومی، منشی صحنه: سمیه شهرابی، عکاس: نیما موسوی، فیلمبردار پشت صحنه: پوریا قربانی، مدیر تدارکات: اکرم بالوایه.