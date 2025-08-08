خبرگزاری کار ایران
حضور ریکاردو آلوز در تمرینات سپاهان

حضور ریکاردو آلوز در تمرینات سپاهان
حضور ریکاردو آلوز، هافبک پرتغالی سابق تراکتور، در تمرینات سپاهان، واکنش تند مدیرعامل تراکتور و اعلام شکایت رسمی این باشگاه به فیفا را به‌دنبال داشت.

به گزارش ایلنا، ریکاردو آلوز، ستاره پرتغالی لیگ برتر که طی سه فصل گذشته در تراکتور بازی می‌کرد و دو عنوان آقای پاس‌گل و یک قهرمانی لیگ برتر را در کارنامه دارد، این روزها در تمرینات سپاهان دیده می‌شود. 

با این حال،مسئولان تراکتور اعلام کردند آلوز همچنان تحت قرارداد این باشگاه است و اجازه حضور در تیم دیگری ندارد. ساعاتی بعد و در پی انتشار تصاویر او در جمع بازیکنان سپاهان، مدیرعامل تراکتور، محمدرضا مظفری‌زاده، واکنش نشان داد و گفت: «علیه باشگاه سپاهان را نیز به‌عنوان طرف دوم، در اتاق حل اختلاف فیفا ثبت کرده‌ایم و پیگیری‌های لازم را انجام خواهیم داد. باشگاه تراکتور به هیچ‌وجه از منافع هوادارانش کوتاه نخواهد آمد و این پرونده را با جدیت و همراهی تیمی از وکلای بین‌المللی دنبال می‌کنیم.»

او همچنین با اشاره به سخنان پیشین مالک باشگاه تأکید کرد: «امروز برای همه روشن شد که هشدارهای مالک باشگاه تا چه اندازه دقیق و مستند بوده است. حالا که برخی افراد خودشان در مصاحبه‌ها تأیید کرده‌اند که با این بازیکن در ارتباط بوده‌اند، چهره واقعی آن‌ها برای همگان آشکار شده است.»

حضور آلوز در تمرینات سپاهان، علاوه بر ایجاد جنجال در فضای فوتبال ایران، حالا به یک پرونده حقوقی جدی میان دو باشگاه تبدیل شده است.

