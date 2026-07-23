به گزارش ایلنا، در ابتدای نشست، دکتر سیدمحمد احمدزاده، مدیرعامل شرکت، گزارشی از عملکرد سال ۱۴۰۴ و اقدامات انجام‌شده برای بازسازی زیرساخت‌ها، تثبیت تولید و تقویت بنیان‌های مالی ارائه کرد.

وی با اشاره به شرایط دشوار ماه‌های گذشته، تأکید کرد که بازگشت سریع مجموعه به مدار تولید، نتیجه همدلی، تخصص و تلاش کارکنانی بوده است که حتی در سخت‌ترین شرایط، تداوم خدمت‌رسانی به صنعت پتروشیمی را در اولویت قرار دادند.

در ادامه، سهامداران گزارشی از وضعیت مالی شرکت دریافت کردند. بر اساس این گزارش، سود خالص تجدید ارائه‌شده شرکت از ۶.۴ همت در سال ۱۴۰۳ به ۸.۵ همت در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است؛ رشدی که در کنار استمرار تولید و اجرای برنامه‌های بازسازی، از تقویت جایگاه اقتصادی فجر انرژی خلیج فارس حکایت دارد.

در بخش دیگری از این گزارش اعلام شد که از شهریورماه ۱۴۰۴ تا ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵، حدود ۵۰ همت از مطالبات سنواتی و جاری شرکت وصول شده و در همین بازه زمانی ۴۴ همت از بدهی‌های شرکت نیز پرداخت شده است؛ اقداماتی که به تقویت جریان نقدینگی و افزایش توان عملیاتی شرکت انجامیده است.

در حوزه عملیات نیز مدیرعامل شرکت از بازگشت سریع واحدهای تولیدی پس از بحران خبر داد و اعلام کرد که واحدهای آب و هوا در مدت حدود دو هفته و در ابتدای اردیبهشت‌ماه مجدداً راه‌اندازی شدند و تولید آب، هوا و پساب به شرایط پایدار بازگشت. همچنین اجرای برنامه‌های تعمیرات اساسی و اورهال، تشکیل کارگروه تنگناهای تولید و راه‌اندازی کارگروه تدارکات از دیگر اقداماتی بود که برای افزایش پایداری و چابکی عملیاتی شرکت دنبال شد.

در ادامه مجمع، سهامداران با طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود، از عملکرد مجموعه فجر انرژی خلیج فارس در عبور از شرایط دشوار و بازگشت سریع به مسیر تولید و توسعه قدردانی کردند و بر حمایت از برنامه‌های پیش‌روی شرکت تأکید داشتند.

در پایان این نشست، صورت‌های مالی به تصویب رسید و سهامداران با تقسیم ۱۷۰۰ ریال سود به ازای هر سهم موافقت کردند؛ تصمیمی که در کنار برنامه‌های توسعه‌ای شرکت، تداوم مسیر بازسازی و تقویت توان عملیاتی فجر انرژی را دنبال می‌کند.

مجمع امسال در پایان نیز رنگ و بوی ادای احترام داشت؛ جایی که سهامداران و مدیران شرکت با حضور در محل یادبود شهدای فجر انرژی خلیج فارس، ضمن گرامیداشت یاد آنان، بر ادامه مسیر ایستادگی، تولید، بازسازی و سازندگی تأکید کردند؛ مسیری که قرار است فجر انرژی را به قله‌های تازه‌ای از توسعه و پایداری برساند.

انتهای پیام/