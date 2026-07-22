به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی پتروشیمی بوعلی سینا، این شرکت امروز تنها یک مجتمع تولیدی نیست؛ بلکه نمادی از مدیریت کارآمد، نوآوری و توسعه پایدار در صنعت پتروشیمی ایران به شمار می‌رود. عملکرد درخشان این شرکت در سال مالی ۱۴۰۴ نشان داد که حتی در شرایط محدودیت تأمین خوراک و نوسانات بازار، می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق و تصمیم‌های راهبردی، رکوردهای تازه‌ای در تولید، فروش و سودآوری به ثبت رساند.

ثبت فروش بیش از دو میلیون تن محصول و دستیابی به درآمدی بالغ بر ۱۰۵ هزار میلیارد تومان، بیانگر توان عملیاتی بالای این مجموعه و اعتماد بازار به محصولات باکیفیت بوعلی سیناست. رشد ۴۸ درصدی درآمد عملیاتی و کسب سود خالص قابل توجه، نتیجه مدیریت هوشمندانه منابع، توسعه بازارهای هدف و بهینه‌سازی سبد محصولات بوده است.

تصویب سود نقدی ۴۵۰ تومانی به ازای هر سهم در مجمع عمومی، پیام روشنی از ثبات مالی، سلامت اقتصادی و توجه مدیریت شرکت به منافع سهامداران است؛ موضوعی که بوعلی سینا را به یکی از جذاب‌ترین شرکت‌های بورسی صنعت پتروشیمی تبدیل کرده است.

در حوزه تولید نیز بوعلی سینا با اجرای موفق تعمیرات اساسی پس از هفت سال، بدون ایجاد وقفه در زنجیره تولید، توانست قابلیت اطمینان تجهیزات خود را افزایش دهد و تولیدی فراتر از ظرفیت اسمی را حفظ کند. این دستاورد، نشان‌دهنده توان فنی، تخصص نیروی انسانی و برنامه‌ریزی دقیق مدیران شرکت است.

نگاه آینده‌محور بوعلی سینا در پروژه‌های توسعه‌ای نیز کاملاً مشهود است. سرمایه‌گذاری در احداث واحدهای جدید تولید بنزن و ایزومریزاسیون، توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی، افزایش تنوع خوراک و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر، آینده‌ای روشن برای این شرکت و سهامداران آن ترسیم کرده است.

همزمان، توجه ویژه به ایمنی، محیط‌زیست، توسعه پایدار و حمایت از صنایع پایین‌دستی، نشان می‌دهد بوعلی سینا تنها به افزایش تولید نمی‌اندیشد، بلکه توسعه متوازن و مسئولانه را به عنوان یکی از اصول اساسی فعالیت خود دنبال می‌کند.

پتروشیمی بوعلی سینا با اتکا به سرمایه انسانی متخصص، مدیریت دانش‌بنیان و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، همچنان یکی از موتورهای محرک صنعت پتروشیمی کشور و الگویی موفق در خلق ارزش، سودآوری پایدار و تکمیل زنجیره ارزش در صنعت آروماتیک ایران محسوب می‌شود.

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