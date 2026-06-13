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وقتی تلاش متوقف نمی‌شود؛ روایت پایداری در فجر انرژی خلیج فارس

وقتی تلاش متوقف نمی‌شود؛ روایت پایداری در فجر انرژی خلیج فارس
کد خبر : 1798362
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فجر انرژی خلیج فارس با تلاش شبانه‌روزی کارکنان خود، پایداری تولید و قابلیت اطمینان تأسیسات را تضمین می‌کند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس؛ در این شرکت، پایداری تولید حاصل یک اتفاق یا یک اقدام مقطعی نیست؛ نتیجه تلاش مستمر کارکنانی است که در تمام ساعات شبانه‌روز، در گرمای تابستان و در همه روزهای سال، مسئولیت پایش، نگهداشت و آماده‌به‌کاری تأسیسات را بر عهده دارند.

 تلاش‌هایی که از جنس پایداری تولید که از اتاق‌های کنترل تا کارگاه‌ها، پست‌های برق، تا واحدهای تعمیراتی و پروژه‌های توسعه‌ای جریان دارد.

امروز نیز در کنار انجام وظایف روزانه و تأمین پایدار انرژی و یوتیلیتی‌های مورد نیاز صنعت، ده‌ها فعالیت فنی، تعمیراتی و پروژه‌ای در سطح شرکت در حال اجراست. فعالیت‌هایی که با حضور و تلاش شبانه‌روزی کارکنان فجر، زمینه حفظ پایداری امروز و ساختن ظرفیت‌های آینده را فراهم می‌کند.

استمرار خدمت‌رسانی، قابلیت اطمینان تأسیسات و پیشرفت پروژه‌ها، هر روز روایتگر تعهد و کوشش کارکنان فجر انرژی خلیج فارس است.

وقتی تلاش متوقف نمی‌شود؛ روایت پایداری در فجر انرژی خلیج فارس

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